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Коноплянка: На сборах важно подготовиться к чемпионату и к Лиге Европы

Премьер-лига
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Победы не главное

Коноплянка: На сборах важно подготовиться к чемпионату и к Лиге Европы
UA-Футбол
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Один из героев сегодняшнего дня Евгений Коноплянка подвел итоги матча "Шахтер" - "Мариуполь".

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"Рано проснулись просто. Утром солнышко подпекло, нужно было немного проснуться. Что и сделали: "Мариуполь" заставил нас зашевелиться под конец игры. Хорошо, что удалось забить. Достаточно хорошая товарищеская встреча получилась.

Сборы и товарищеские матчи проводят, чтобы почувствовать уверенность, набрать физику, добавить в техническом плане – во всех аспектах. Ничего здесь удивительного, если бы мы даже и проиграли. Важно подготовиться к чемпионату и Лиге Европы – тогда уже и сделаем выводы. А сейчас мы просто как на тренировке. Сделаем поправки и будем смотреть вперед.

Я не люблю оценивать свою игру, правда. Это делает тренер. Главное, что удалось спустя четыре месяца отыграть 90 минут. Вот этим я очень доволен", - заявил Коноплянка.

В игре против "приазовцев" Коноплянка забил гол и отдал голевую.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК "Шахтер"

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