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Андрейс Цыганикс: Нелегко даются матчи, с командами, которые на голову выше в ЛЕ
Футболист луганской "Зари" подвел итоги команды в ЛЕ
Защитник "Зари"Андрейс Цыганикс поделился мнением о выступлениях команды в группе Лиги Европы.
- В ЛЕ план был выйти из группы?
- Интервью президента четко дало понять, что он рассчитывает на выход. Один раз уже играли в 2017-м в группе, тоже набрали 6 очков. Нужно следующий шаг. Он сказал, что было бы здорово, если бы вышли из группы. Но с такими командами, которые на голову выше, тяжело выйти из группы.
- Проблема только в остальных командах?
- Тяжело взять и обыграть "Брагу", "Лестер". Хотели победить "Брагу" и дома не проиграть. По статистике дома мы нанесли 22 удара по воротам, а "Брага" – 3. Они забили два гола, а мы один в конце. Просто мяч не летел в ворота. А последний матч с ними был более престижем, – сказал Цыганик.
Напомним, что "Заря" играла в одной группе ЛЕ с "Лестером", "Брагой" и "АЕК".
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