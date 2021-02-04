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Андрейс Цыганикс: Нелегко даются матчи, с командами, которые на голову выше в ЛЕ

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист луганской "Зари" подвел итоги команды в ЛЕ

Андрейс Цыганикс: Нелегко даются матчи, с командами, которые на голову выше в ЛЕ
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Защитник "Зари"Андрейс Цыганикс поделился мнением о выступлениях команды в группе Лиги Европы.

- В ЛЕ план был выйти из группы?

- Интервью президента четко дало понять, что он рассчитывает на выход. Один раз уже играли в 2017-м в группе, тоже набрали 6 очков. Нужно следующий шаг. Он сказал, что было бы здорово, если бы вышли из группы. Но с такими командами, которые на голову выше, тяжело выйти из группы.

- Проблема только в остальных командах?

- Тяжело взять и обыграть "Брагу", "Лестер". Хотели победить "Брагу" и дома не проиграть. По статистике дома мы нанесли 22 удара по воротам, а "Брага" – 3. Они забили два гола, а мы один в конце. Просто мяч не летел в ворота. А последний матч с ними был более престижем, – сказал Цыганик.

Напомним, что "Заря" играла в одной группе ЛЕ с "Лестером", "Брагой" и "АЕК".

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Брага Лестер Сити Андрейс Цыганикс
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Комментарии (1)
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kotigorok (Чернігів)
04.02.2021 в 13:46
Це які такі команди, на голову вищі, Брага та АЕК?
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