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Донецкая тройка. Известны претенденты на награду лучшего легионера УПЛ 2020 года

Премьер-лига
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Два игрока Шахтера и один олимпиец

Донецкая тройка. Известны претенденты на награду лучшего легионера УПЛ 2020 года
Новина українською

15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины" -2020.

На звание " Лучший футболист-легионер в Украине" номинированы Тайсон, Манор Соломон (оба - "Шахтер") и Шахаб Захеди ("Олимпик").

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Бразилец Тайсон, многолетний лидер донецкого "Шахтера", в 2019-м стал лучшим футболистом по версии "Футбольных звезд Украины", в прошлом году помог своей команде одержать победу в Премьер-лиге, забив за турнир 10 м мячей, а также пробиться в полуфинал Лиги Европы.

Настоящим открытием чемпионата Украины стал Захеди Шахаб, который присоединился к донецкому "Олимпику" летом 2019 года. Постепенно иранец превратился в одного из самых опасных форвардов УПЛ, в текущем турнире он занимает первое место в списке бомбардиров с восемью голами. Шахаб уже успел переписать клубный рекорд "Олимпика" по забитым мячам в чемпионате страны.

Последние два года Манор Соломон защищает цвета донецкого "Шахтера". В 2020-м израильтянин помог горнякам получить "золото" чемпионата Украины и пробиться в полуфинал Лиги Европы УЕФА. В текущем сезоне он забил пять мячей во всех турнирах, в том числе и дважды расписался в воротах мадридского "Реала". И в обоих матчах Лиги чемпионов УЕФА против испанского гранда "Шахтер" в итоге победил.

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В статье: Тайсон Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Манор Соломон Шахаб Захеди
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Источник:
УАФ

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