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Пятов: Вратари Шахтера проделали хорошую работу и готовы

Премьер-лига
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Голкипер горняков рассказал о сборах команды

Пятов: Вратари Шахтера проделали хорошую работу и готовы
Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о предсезонной подготовке команды на сборах.

"Думаю, практически все запланированное тренерским штабом на сборах удалось выполнить, вся информация есть. В этом году и погода сопутствовала подготовке, не было переносов или отмен тренировок.

Вратари? Мы проделали хорошую, интенсивную работу и готовы", — сказал Пятов.

Напомним, что после осенней части сезона "Шахтер" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" на 1 пункт.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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