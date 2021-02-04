Пятов: Вратари Шахтера проделали хорошую работу и готовы

Голкипер " Шахтера " и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о предсезонной подготовке команды на сборах.

"Думаю, практически все запланированное тренерским штабом на сборах удалось выполнить, вся информация есть. В этом году и погода сопутствовала подготовке, не было переносов или отмен тренировок.

Вратари? Мы проделали хорошую, интенсивную работу и готовы", — сказал Пятов.

Напомним, что после осенней части сезона "Шахтер" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" на 1 пункт.