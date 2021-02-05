Дмитрий Гречишкин: Александрия не довольна своим турнирным положением

Игрок команды "Александрии" Дмитрий Гречишкин поделился впечатлением о сборах, а также контрольных матчах, проходящих в Турции

- Поединок с польской командой "Лодзь" - четвертый спарринг для александрийцев. Ничейный счет 0:0, какие впечатления оставила игра?

- Встретились с хорошей командной. Несмотря на то, что они в первой польской лиге, игра прошла на добротном качественном уровне с обеих сторон. "Лодзь" очень техничная команда, где играют индивидуально сильные футболисты. Получился хороший спарринг.

- У вас был состав близкий к боевому?

- Еще рано утверждать об этом. На установке Богданыч сказал, что впереди еще три матча, поэтому выводы будут сделаны после последнего спарринга. Для каждого игрока важно получить игровые минуты и войти в игровой тонус. Тренеры расписывают, кто сколько проведет времени на поле, и наша задача показать свою готовность к чемпионату.

- В первом же контрольном поединке на сборах против "Македонии" вы победили 4:1. Ты забил красивый гол, с линии штрафной исполнив удар слету в угол. Такие голы вдохновляют и придают позитивных эмоций.

- Удачно все получилось, мяч хорошо лег на ногу. Необходимо почаще оказываться на ударных позициях, чтобы бить по воротам. Конечно же, такие голы, а главное победа команды, дает драйв в дальнейшей тяжелой тренировочной работе. Нужно понимать, что матчи на сборах проходят под большой нагрузкой, поэтому нет такой свежести в контрольных играх, но тренерский штаб так планирует. Не жалуемся, это нормально. Через сборы готовимся к чемпионату, такая, может быть где-то изнурительная, выносливая работа должна принести свои плоды.

- Перед "Лодзью" вы проиграли болгарской "Арде" 1:3. Немного досталось от главного тренера?

- Да вроде нет. Для этого и матчи на сборах, чтобы наиграть разные сочетания, выполнить тренерские задания, а может даже и кое-что поэкспериментировать. Первый тайм мы провели качественно, все получалось, выиграли 1:0. Во втором подсели физически и пропустили, как говорится, не обязательные мячи, были индивидуальные ошибки. Но ничего страшного, мы на поражении никаких акцентов не делаем. Есть теоретические занятия, где разбираем все ошибки, чтобы в дальнейшем их исправить. Есть комбинации тактических схем, их наигрывание, поэтому это все рабочие моменты. С "Лодзью" не пропустили, значит, есть прогресс в защите.

- Перед сезоном и после зимней паузы ставятся перед командой определенные задачи. Учитывая, что вы занимаете восьмое место (правда, от зоны еврокубков расстояние всего лишь в четыре балла), какие цели стоят перед вами?

- Думаю, правильно будет говорить, что нужно идти от игры к игре. Сейчас здесь на сборах мы готовимся к первому матчу с "Мариуполем". А дальше будут следующие задачи. Преждевременно нет смысла говорить о каких-то задачах. Конечно же, мы недовольны нашим турнирным положением. Для этого мы и работаем, чтобы исправить и улучшить наши дела во второй части сезона.

- Как раз в первом туре вы обыграли дома "Мариуполь" 4:1.

- На тот момент, может, мы были сильнее, более сыграннее, чем соперник, но это нужно забыть и готовиться к более тяжелому противостоянию. Каждая игра не похожа на предыдущую, команды прибавляют, улучшают игру, поэтому мы столкнемся уже с другим соперником.

- Команда начала чемпионат удачно с победы 4:1, но перед зимней паузой ушла в отпуск с огорчением, проиграв дома "Заре" 0:2. Дима, ты несколько сезонов провел в луганском клубе, но не играл против бывших одноклубников.

- Пропустил этот поединок из-за перебора желтых карточек. Кроме меня не смогли выйти на поле Банада и Мирошниченко. Трудно такие игры наблюдать в роли зрителя. Ты хочешь помочь, но не можешь.

- Расскажи, как проходят дни на сборах, расписание.

- Это зависит, сколько тренировок в день - одна или две. Если одно занятие, можно поспать дольше. Подъем в 8-00 или 8-30, завтрак потом тренировка, отдых, обед и вторая тренировка. От плана мы не отходим. Какие тренировки запланированы, такие и выполняем. В основном занятие с мячами, и это плюс, так легче переносятся нагрузки.

- Когда возвращаетесь назад в Украину?

- 11-го февраля прямо накануне матча с "Мариуполем".