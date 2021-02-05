Герой футбольного дня. Карлос де Пена

Неудивительно, что на Карлоса де Пену есть спрос. Неудивительно, что "Динамо" не горит желанием его отпускать. Уругваец – это весомое достижение селекционной службы киевлян. Возможно, одно из крупнейших достижений за последнее время.

По рекомендации Леонида Буряка "Динамо" подобрало и приютило футболиста без команды, на тот момент – без игровой практики. И создало все условия для прогресса футболиста. Уже сегодня он – один из лучших игроков команды.

Во время его перехода в "Динамо" Карлос де Пена стоил полтора миллиона евро. Сейчас его цена выросла ровно вдвое. Но дело даже не в этом. "Динамо" не может позволить себе стоимостные приобретения, поэтому легко расставаться с полезными игроками не желает. Перед Мирчей Луческу стоит немало турнирных задач, а для их выполнения нужны кадры. Если президент клуба никого стоящего не приглашает, то должен хотя бы позаботиться о том, чтобы не уходили лидеры.

Именно такая мотивация заставила Игоря Суркиса отклонить несколько предложений по де Пене, которые были раньше. Тем более сам игрок не настаивал на трансфере. Но проблема понемногу подкрадывается, ставя вопрос ребром: контракт де Пены действует до конца календарного года, поэтому без пролонгации соглашения футболист уже летом сможет вести переговоры с другими клубами. И тогда будет угроза потерять игрока за бесценок.

В "Динамо" он сыграл 65 матчей во всех турнирах, отличился 28-ю результативными действиями. Довольно высокий процент производительности. Карлос де Пена был одним из лучших в "Динамо" даже тогда, когда весь коллектив при специфических тренерских методах Хацкевича / Михайличенко не блистал желанием и мотивацией. К уругвайцу могли быть вопросы относительно техникы исполнения и тактической осведомленности, но никогда с его стороны не было равнодушия.

Таких легионеров в Киеве ценят. Данило Силва, Огнен Вукоевич, Домагой Вида уважены не меньше, чем местные легенды (это не говоря уже о легионерах более раннего периода). Карлос де Пена тоже заслужил получить свое место на доске почета, хотя он явно дал киевскому "Динамо" еще не все, что мог.

Но останется ли? Примет ли предложение продлить контракт, или все же будет рассматривать варианты отъезда из Украины. Вопрос ближайшего будущего. Хорошо, что хотя в плей-офф текущей Лиги Европы уругваец "Динамо" точно поможет.