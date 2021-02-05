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Годвин выделил наиболее эмоционального и футболиста от Бога из состава львовских Карпат
Того, который обыгрывал "Галатасарай" и забивал 3 гола Боруссии Д
Бывший игрок "
Федецкий - очень эмоциональный футболист. Безумный характер. Он на каждом матче и тренировке отдавался на 120%. Знал, что у меня всегда был партнер, который будет биться за результат.
Худобьяк - хороший футболист. Футболист от Бога. Как человек - супер. У него все есть как у футболиста.
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Источник:Профутбол
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