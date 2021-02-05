Годвин выделил наиболее эмоционального и футболиста от Бога из состава львовских Карпат

Бывший игрок " Карпат ", а сегодня футбольный тренер львовских детей Самсон Годвин поделился мнением о бывших одноклубников Артема Федецкого и Игоря Худобьяка.

Федецкий - очень эмоциональный футболист. Безумный характер. Он на каждом матче и тренировке отдавался на 120%. Знал, что у меня всегда был партнер, который будет биться за результат.

Худобьяк - хороший футболист. Футболист от Бога. Как человек - супер. У него все есть как у футболиста.