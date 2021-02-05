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Годвин выделил наиболее эмоционального и футболиста от Бога из состава львовских Карпат

Премьер-лига
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Того, который обыгрывал "Галатасарай" и забивал 3 гола Боруссии Д

Годвин выделил наиболее эмоционального и футболиста от Бога из состава львовских Карпат
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Бывший игрок "Карпат", а сегодня футбольный тренер львовских детей Самсон Годвин поделился мнением о бывших одноклубников Артема Федецкого и Игоря Худобьяка.

Федецкий - очень эмоциональный футболист. Безумный характер. Он на каждом матче и тренировке отдавался на 120%. Знал, что у меня всегда был партнер, который будет биться за результат.

Худобьяк - хороший футболист. Футболист от Бога. Как человек - супер. У него все есть как у футболиста.

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В статье: Артем Федецкий Игорь Худобьяк Самсон Годвин Игорь Худобяк Карпаты (Львов)
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Источник:
Профутбол

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