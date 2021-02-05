Гельзин анонсировал переход Шахаба в Зарю за 365 тысяч долларов

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин заявил о том, что донецкий клуб договорился с "Зарей" о переходе форварда олимпийцев Захеди Шахаба.

"Олимпик" договорился с "Зарей" о переходе Шахаба. Скорее всего, этот трансфер случится 5 февраля.

Мы решили все нюансы с президентом луганского клуба Геллером. Взяли дело под свой контроль и нашли точки соприкосновения. "Олимпик" получит за Шахаба 365 000 долларов", – сказал Гельзин.