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Гельзин анонсировал переход Шахаба в Зарю за 365 тысяч долларов

Премьер-лига
(1 голосов)

Объявить должны в ближайшее время

Гельзин анонсировал переход Шахаба в Зарю за 365 тысяч долларов
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявил о том, что донецкий клуб договорился с "Зарей" о переходе форварда олимпийцев Захеди Шахаба.

"Олимпик" договорился с "Зарей" о переходе Шахаба. Скорее всего, этот трансфер случится 5 февраля.

Мы решили все нюансы с президентом луганского клуба Геллером. Взяли дело под свой контроль и нашли точки соприкосновения. "Олимпик" получит за Шахаба 365 000 долларов", – сказал Гельзин.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Шахаб Захеди
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Источник:
footboom

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Комментарии (4)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
05.02.2021 в 18:27
30 баранов, холодильник "Розулеф", и путёвка в Сибирь)))
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Justas (Berlin)
05.02.2021 в 18:11
Ну,хоть шо то...
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ascent (Луксор)
05.02.2021 в 17:53
На кой Заре за него сейчас платить, если он летом достанется бесплатно?
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аалекс ( Крым)
05.02.2021 в 18:00
А может и не достанется.
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