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Гельзин анонсировал переход Шахаба в Зарю за 365 тысяч долларов
Объявить должны в ближайшее время
Президент "
"Олимпик" договорился с "Зарей" о переходе Шахаба. Скорее всего, этот трансфер случится 5 февраля.
Мы решили все нюансы с президентом луганского клуба Геллером. Взяли дело под свой контроль и нашли точки соприкосновения. "Олимпик" получит за Шахаба 365 000 долларов", – сказал Гельзин.
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Источник:footboom
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Комментарии (4)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
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