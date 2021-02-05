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Минай на турецкой земле разгромил Верес

Премьер-лига
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Закарпатцы завершили сбор убедительной победой

Минай на турецкой земле разгромил Верес
Новина українською

"Минай" провел свой заключительный спарринг на турецком сборе. В пятницу 5 февраля закарпатцы пересеклись с перволиговским "Вересом".

Интересно, что старт поединка остался за "Вересом", однако как оказалось, это был лишь спонтанный эпизод. "Минай" быстро выровнял игру и доказал свое превосходство в классе.

Подопечные Кобина забили по два гола в каждом из таймов, оставив свои ворота в неприкосновенности, разгромив ровенчан с итоговым счетом 4:0.

Таким образом, "Минай" завершил свой сбор и возвращается в Украину, а "Верес" продолжает работу в Турции.

Минай - Верес 4:0

Голы: Нуриев (19, 35, с пенальти, 74), Матич (88).

Минай: Каниболоцкий - Матич, Карась, Малепе, Кныш (Маембе), Снежко, Нуриев (Милевский), Петрусенко (Хахлев), Шиндер (Угочукву), Пиняшко (Шпак), Кожанов (Ахмедзаде).

Верес (1 тайм): Бабийчук - Савошко, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Дахновский, Кучеров, Полулях, Пасич, Шестаков, Гегедош.

Верес (2 тайм): Ющишин - Солдат, Гук, Гончаренко (Махнев, 70), Данилюк, Тимофеенко, Петько, Панасенко, Пасич (Поворознюк, 75, Пасич, 87), Сергийчук, Гайдучик.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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