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Опанасенко: В детстве в Запорожье район у меня был немного наркоманский

Премьер-лига
(1 голосов)

Лихие 90-е

Опанасенко: В детстве в Запорожье район у меня был немного наркоманский
Новина українською

Уроженец Запорожья, защитник Евгений Опанасенко рассказал о своем детстве.

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"Я 1990 года рождения, свое сознательное детство я помню с лет 5-6. В детстве мама хотела, чтобы я занимался плаванием, а папа хотел, чтобы я ходил на футбол. Сначала я комбинировал эти два занятия. Впоследствии нужно было уже определяться, решили заниматься футболом. Он был мне ближе по душе. Да и вообще тогда же во дворе дети бегали, играли в футбол. Это сейчас все на приставках и телефонах.

Район у меня был немного наркоманский. Хорошо, что я попал в компанию ребят, которые были спортсменами, и у нас все было нормально", – сказал Опанасенко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Евгений Опанасенко
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Комментарии (2)
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octavi4 (Warszawa)
06.02.2021 в 00:37
Какие там лихие 90? Из окна садика разве что наблюдал...
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+1
-1
Ten0N (Leopolis)
06.02.2021 в 01:07
А статейку читать не пробовал?
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