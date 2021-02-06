Опанасенко: В детстве в Запорожье район у меня был немного наркоманский

Уроженец Запорожья, защитник Евгений Опанасенко рассказал о своем детстве.

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"Я 1990 года рождения, свое сознательное детство я помню с лет 5-6. В детстве мама хотела, чтобы я занимался плаванием, а папа хотел, чтобы я ходил на футбол. Сначала я комбинировал эти два занятия. Впоследствии нужно было уже определяться, решили заниматься футболом. Он был мне ближе по душе. Да и вообще тогда же во дворе дети бегали, играли в футбол. Это сейчас все на приставках и телефонах.

Район у меня был немного наркоманский. Хорошо, что я попал в компанию ребят, которые были спортсменами, и у нас все было нормально", – сказал Опанасенко.