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Беседин и Жерсон выйдут в старте Динамо на Шкендию

Премьер-лига
(1 голосов)

Стала известна стартовая 11-тка киевлян

Беседин и Жерсон выйдут в старте Динамо на Шкендию
Новина українською

"Динамо" огласил стартовый состав на товарищеский матч со "Шкендией".

"Динамо": Нещерет – Миколенко, Попов, Забарный, Кендзьора – Сидорчук, Шапаренко – Родригеш, Буяльский, Циганков – Беседин

Матч "Динамо" против команды из Северной Македонии начнётся в 16:00.

Видеотрансляция доступна здесь.

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В статье: Динамо (Киев)
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