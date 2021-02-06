Премьер-лига
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Беседин и Жерсон выйдут в старте Динамо на Шкендию
Стала известна стартовая 11-тка киевлян
"Динамо" огласил стартовый состав на товарищеский матч со "Шкендией".
"Динамо": Нещерет – Миколенко, Попов, Забарный, Кендзьора – Сидорчук, Шапаренко – Родригеш, Буяльский, Циганков – Беседин
Матч "Динамо" против команды из Северной Македонии начнётся в 16:00.
Видеотрансляция доступна здесь.
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