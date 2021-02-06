Все решил разговор с Маркевичем. Новичок Мариуполя рассказал, почему зимой сменил команду

Новичок "Мариуполя" Кирилл Меличенко прокомментировал свой переход в азовскую команду.

"Для меня очень важно доверие главного тренера, одноклубников. Когда мне позвонил наставник азовцев Остап Mаркевич и сообщил, что заинтересован во мне, то я обдумав его предложение, дал согласие, подписав через несколько дней контракт до конца 2023 года.

Mне было проще адаптироваться в "Mариуполе", потому что с многими одноклубниками я раньше вместе играл в молодежном составе "Шахтера". Хотя самые лучшие отношения у меня сложились с Петром Стасюком, наверное, потому что он, как и я в прошлом году защищал цвета "Mиная". С ним я и делил апартаменты на турецком сборе", - заявил Меличенко.

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Первую часть сезона Кирилл провел в составе "Миная" - на его счету 12 сыгранных матчей.