Игрок Олимпика: На сборе мы были полностью изолированы от внешнего мира

Защитник донецкого "Олимпика" Евгений Пасич и голкипер Андрей Чекотун подвели итоги сборов в турецкой Анталии.

"Эти две недели были продуктивными. Мы одновременно заложили фундамент физической подготовки, и в тоже время плодотворно поработали над тактикой в тренировочном процессе и на теоретических занятиях.

Кроме того, смена обстановки помогает восстановиться психологически. Будучи изолированным от внешнего мира, можно полностью сконцентрироваться на работе, оставив в стороне все мысли, ненужные переживания.

Можно сказать, что несмотря на тяжелую работу, на сборах футболисты восстанавливают моральные силы. Все соскучились за семьями, за домом. Теперь ждем с нетерпением возобновления чемпионата", - сказал Пасич.