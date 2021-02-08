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Игрок Олимпика: На сборе мы были полностью изолированы от внешнего мира
Полностью сконцентрированы на работе
Защитник донецкого "Олимпика" Евгений Пасич и голкипер Андрей Чекотун подвели итоги сборов в турецкой Анталии.
"Эти две недели были продуктивными. Мы одновременно заложили фундамент физической подготовки, и в тоже время плодотворно поработали над тактикой в тренировочном процессе и на теоретических занятиях.
Кроме того, смена обстановки помогает восстановиться психологически. Будучи изолированным от внешнего мира, можно полностью сконцентрироваться на работе, оставив в стороне все мысли, ненужные переживания.
Можно сказать, что несмотря на тяжелую работу, на сборах футболисты восстанавливают моральные силы. Все соскучились за семьями, за домом. Теперь ждем с нетерпением возобновления чемпионата", - сказал Пасич.
"Рады вернуться в Украину. Очень соскучились за родными, по дому. На сборах у нас была задача набрать форму и наладить определенные игровые связи. Кто-то из футболистов нас покинул, им на смену пришли новые ребята. Думаю, у них все получится, коллектив хорошо принял новичков. Сейчас все мысли об отдыхе, но с понедельника мы начинаем готовиться к "Динамо", - отметил Чекотун.
Напомним, что 13 февраля в рамках 14-го тура УПЛ донецкий "Олимпик" сыграет с киевским "Динамо".
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