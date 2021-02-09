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Заря выступила с ультиматумом по поводу продления контрактов со своими игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Дают время до матча с Десной

Заря выступила с ультиматумом по поводу продления контрактов со своими игроками
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов высказался о переговорах по поводу продления контрактов с футболистами, которые сейчас выступают в составе команды.

Мы им предложили наши условия. У них есть еще время подумать - к игре с "Десной". Если они согласятся на наши условия, то контракты будут продолжены.

Если же не согласятся, то после этой даты условия будут уже далеко не в их пользу.

Поединок 14-го тура УПЛ "Заря" - "Десна" состоится 13 февраля.

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В статье: Заря (Луганск) контракт соглашение Станислав Оганов
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Источник:
Зоря

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Комментарии (1)
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Onside (Чернігів)
09.02.2021 в 11:17
Тобто Зоря буде намагатися сбити вимоги гравців у котрих за 3 місяці сплине контракт ультиматумами і розраховує що вони після цього захочуть залишитись в команді? Це при тому що там доволі кваліфіковані гравці, що легко знайдуть собі місце поза Зорею і триматися обома руками за неї не мають надмірної мотивації. З такими підходами варто влітку очікувати массового відходу гравців вільними агентами. І ще цікаво які саме ультиматуми там ставлять, якщо пів основи переведуть в дубль як покарання за неподовження контрактів це буде вистріл собі ж в ногу
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