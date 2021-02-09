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Заря выступила с ультиматумом по поводу продления контрактов со своими игроками
Дают время до матча с Десной
Генеральный директор "
Мы им предложили наши условия. У них есть еще время подумать - к игре с "Десной". Если они согласятся на наши условия, то контракты будут продолжены.
Если же не согласятся, то после этой даты условия будут уже далеко не в их пользу.
Поединок 14-го тура УПЛ "Заря" - "Десна" состоится 13 февраля.
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Источник:Зоря
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Onside (Чернігів)
09.02.2021 в 11:17
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