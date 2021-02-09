Заря выступила с ультиматумом по поводу продления контрактов со своими игроками

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов высказался о переговорах по поводу продления контрактов с футболистами, которые сейчас выступают в составе команды.

Мы им предложили наши условия. У них есть еще время подумать - к игре с "Десной". Если они согласятся на наши условия, то контракты будут продолжены.

Если же не согласятся, то после этой даты условия будут уже далеко не в их пользу.