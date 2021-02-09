"Матчи могут быть сыграны до -15" - УПЛ не планирует переносить ближайший тур из-за погоды

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что ближайший тур УПЛ не будут переносить в связи с возможными морозами и снегопадами.

"Перенос тура - это слухи. На данный момент у нас все по плану, учитывая рекомендации УЕФА, что матчи могут быть сыграны до -15", - сказал Дикий.

Напомним, что УПЛ возвращается уже на этих выходных. Четыре матча тура будут сыграны в субботу 13 февраля, а еще три – в воскресенье 14-го.