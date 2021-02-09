Премьер-лига
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"Матчи могут быть сыграны до -15" - УПЛ не планирует переносить ближайший тур из-за погоды
Все идет по плану
Исполнительный директор
"Перенос тура - это слухи. На данный момент у нас все по плану, учитывая рекомендации УЕФА, что матчи могут быть сыграны до -15", - сказал Дикий.
Напомним, что УПЛ возвращается уже на этих выходных. Четыре матча тура будут сыграны в субботу 13 февраля, а еще три – в воскресенье 14-го.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (8)
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amg333 (Kyiv )
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scorpius (Ck)
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amg333 (Kyiv )
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Лекарь (село Дарница)
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