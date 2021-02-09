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"Матчи могут быть сыграны до -15" - УПЛ не планирует переносить ближайший тур из-за погоды

Премьер-лига
(1 голосов)

Все идет по плану

"Матчи могут быть сыграны до -15" - УПЛ не планирует переносить ближайший тур из-за погоды
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что ближайший тур УПЛ не будут переносить в связи с возможными морозами и снегопадами.

"Перенос тура - это слухи. На данный момент у нас все по плану, учитывая рекомендации УЕФА, что матчи могут быть сыграны до -15", - сказал Дикий.

Напомним, что УПЛ возвращается уже на этих выходных. Четыре матча тура будут сыграны в субботу 13 февраля, а еще три – в воскресенье 14-го.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Комментарии (8)
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amg333 (Kyiv )
09.02.2021 в 21:18
Ага значит -15 это норм!..чего тогда технарь дали Ингульцу в матче с даунецкой помойкой???..или там было больше 15???
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0
-2
avatar
scorpius (Ck)
09.02.2021 в 21:33
Потому что -15 это уровень твоего iq
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0
0
dazo24
09.02.2021 в 21:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
download1 (huyersk)
09.02.2021 в 20:41
Румуни у сiчнi грають, Поляки грають, Чехi грають. У нас - середина лютого - може будемо грати, може не будемо через погоднi умови ..
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0
0
Лекарь (село Дарница)
09.02.2021 в 20:43
Ринат бандитыч цены поднял на электроэнергию. Дорого играть в феврале))
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+1
-1
aleks68
09.02.2021 в 21:09
дебил не тявкай
+1
0
amg333 (Kyiv )
09.02.2021 в 21:20
А ка ты думал?..пускай рабы платят ,надо же зарплату обезьянкам да степашкам тупоголовым платить!
0
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Лекарь (село Дарница)
09.02.2021 в 20:30
Хорошо, что кормилец на поле не выйдет. Не будет нытья.
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0
0


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