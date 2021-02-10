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Соломона советовали Арсеналу еще весной 2020-го, теперь в трансфере помогает известный агент

Премьер-лига
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С тех пор в клубе произошли изменения

Соломона советовали Арсеналу еще весной 2020-го, теперь в трансфере помогает известный агент
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Израильский легионер донецкого "Шахтера" Манор Соломон считает реальным свой переход к одному из клубов АПЛ летом, однако игрок будет "невероятно счастлив", если присоединится к "канонирам" зимой.

Но до этого момента "еще нужно пройти долгий путь", пишет Football.London со ссылкой на источник из окружения футболиста.

Лондонское издание в связи с историей вероятного трансфера Манора поднимает имя израильского суперагента Пини Захави, он якобы участвует в переговорах между клубом и игроком, контактирует с техническим директором "Арсенала" Эду.

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Захави предлагал вингера донецкого "Шахтера" бывшему руководителю спортдиректор "канониров" Раулю Санллехи в мае 2020-го, но испанец покинул клуб. Отставка Санлехи сначала провалила соглашение, но впечатляющие выступление Соломона в Лиге чемпионов и сборной Израиля в этом сезоне вернули его на радары "Арсенала".

Захави не является официальным агентом Манора Соломона, на этого игрока работают Шлома Бен Эзра и Гилад Кацав. Зато Захави будет выполнять функции посредника между двумя сторонами - английскими клубами и агентами Манора.

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В статье: Эду Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Манор Соломон Пини Захави
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