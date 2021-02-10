Кополовец: Я давно не играл, но буду стараться

Спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свое возможное возобновление карьеры в УПЛ в весенней части сезона в закарпатской команде.

"Мы сегодня с тренером как раз говорили, что есть место для меня. Я ему сказал, что если он хочет кого-то другого вместо меня, для меня это не будет проблемой. Для меня главное - результат.

Конечно, хочется выйти в Премьер-Лиге, но если тренер видит другого, без проблем. В конце где-нибудь может сыграю. Но я не ставлю свои амбиции выше команды. Я прошел все сборы, но сказать, что я 100% усилю команду, не могу. Я давно не играл, но буду стараться. Если у меня не будет сил, я уже завтра закончу с футболом", - сказал Кополовец.

Напомним, что последний раз на поле Кополовец выходил в составе "Миная" в августе 2020 года в Первой лиге.