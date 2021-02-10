  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кополовец: Я давно не играл, но буду стараться
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: Я давно не играл, но буду стараться

Премьер-лига
(1 голосов)

Играющего спортивного директора в УПЛ еще не было

Кополовец: Я давно не играл, но буду стараться
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свое возможное возобновление карьеры в УПЛ в весенней части сезона в закарпатской команде.

"Мы сегодня с тренером как раз говорили, что есть место для меня. Я ему сказал, что если он хочет кого-то другого вместо меня, для меня это не будет проблемой. Для меня главное - результат.

Конечно, хочется выйти в Премьер-Лиге, но если тренер видит другого, без проблем. В конце где-нибудь может сыграю. Но я не ставлю свои амбиции выше команды. Я прошел все сборы, но сказать, что я 100% усилю команду, не могу. Я давно не играл, но буду стараться. Если у меня не будет сил, я уже завтра закончу с футболом", - сказал Кополовец.

Напомним, что последний раз на поле Кополовец выходил в составе "Миная" в августе 2020 года в Первой лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...