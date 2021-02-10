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Кополовец: Я давно не играл, но буду стараться
Играющего спортивного директора в УПЛ еще не было
Спортивный директор "
"Мы сегодня с тренером как раз говорили, что есть место для меня. Я ему сказал, что если он хочет кого-то другого вместо меня, для меня это не будет проблемой. Для меня главное - результат.
Конечно, хочется выйти в Премьер-Лиге, но если тренер видит другого, без проблем. В конце где-нибудь может сыграю. Но я не ставлю свои амбиции выше команды. Я прошел все сборы, но сказать, что я 100% усилю команду, не могу. Я давно не играл, но буду стараться. Если у меня не будет сил, я уже завтра закончу с футболом", - сказал Кополовец.
Напомним, что последний раз на поле Кополовец выходил в составе "Миная" в августе 2020 года в Первой лиге.
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