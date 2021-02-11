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Милевский: Для каждого соперника у Миная есть отдельная тактика

Премьер-лига
(1 голосов)

Такой сложный соперник - команда Кобина

Милевский: Для каждого соперника у Миная есть отдельная тактика
Новина українською

Нападающий "Миная" Артем Милевский высказался о подготовке к первому матчу в 2021 году - после зимней паузы в УПЛ. Соперником закарпатцев дома в Ужгороде на стадионе "Авангард" будет ПФК "Львов".

Немного переживаю за погоду, какой она будет. Передают какой-то минус. Но сказали, что будем играть. Все готовимся. Очень ответственная часть сезона впереди.

Васильевич [Кобин - главный тренер "Миная"] пытается попробовать одну, вторую, третью, четвертую схемы. Готовит нас к различным вариантам. Видимо, против каждой команды будем иначе играть. У нас много заготовок. Посмотрим, как они будут воплощаться в жизнь.

У нас с Васильевичем нормальный диалог - где я буду нужен, там и буду играть. Главное, чтобы все были живы-здоровы. А уже на выходных нас ждет хороший "замес".

Поединок "Минай" - ПФК "Львов" состоится в субботу, 13 февраля. Начало - в 14:00.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский ФК Львов ФК Минай Минай ПФК Львов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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jmen2986 (Kiev)
11.02.2021 в 15:36
С самого начала у меня была какая-то тактика,и я её придерживался
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