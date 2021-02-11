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Милевский: Для каждого соперника у Миная есть отдельная тактика
Такой сложный соперник - команда Кобина
Нападающий "
Немного переживаю за погоду, какой она будет. Передают какой-то минус. Но сказали, что будем играть. Все готовимся. Очень ответственная часть сезона впереди.
Васильевич [Кобин - главный тренер "Миная"] пытается попробовать одну, вторую, третью, четвертую схемы. Готовит нас к различным вариантам. Видимо, против каждой команды будем иначе играть. У нас много заготовок. Посмотрим, как они будут воплощаться в жизнь.
У нас с Васильевичем нормальный диалог - где я буду нужен, там и буду играть. Главное, чтобы все были живы-здоровы. А уже на выходных нас ждет хороший "замес".
Поединок "Минай" - ПФК "Львов" состоится в субботу, 13 февраля. Начало - в 14:00.
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