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Алексей Белик идет в тренеры

Премьер-лига
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После детей - до взрослых

Алексей Белик идет в тренеры

Шахтар

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Алексей Белик, который тренирует детей, заявил о намерении стать тренером в профессиональном футболе.

Я потихоньку к этому иду. Надеюсь, вскоре меня смогут увидеть у руля какой-нибудь хорошей команды.

С детьми очень трудно работать. Там, как и везде, нужно много терпения и усилий. Тренерство - это не 2 часа в сутки, это 24/7. Ты работаешь и полностью, с головой, отдаешься профессии.

Но когда ты работаешь со взрослыми футболистами, то на них есть другой инструмент влияния. Есть системы штрафов, на игрока можно повысить тон, наказать его по-разному. Ребята тренируются, и учатся. Если не затянешь с обучением, то завтра уже можешь не играть в составе.

А в 9-11-летних еще не сложилась психология, с ними гораздо труднее. Ему может захотеться играть в футбол, а не в квадрат. И ему труднее объяснить, почему надо именно так.

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В статье: Алексей Белик Шахтер (Донецк) тренер
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Источник:
Шахтар

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