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Игорь Суркис о матче с Брюгге: Я всегда верю в свою команду.
Владелец столичного клуба поделился ожиданиями от матча с бельгийцами
Олександр Приходько
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями накануне поединка против "Брюгге" в рамках 1/16 Лиги Европы.
– Насколько верите, что "Динамо" сейчас можете пройти "Брюгге"?
– Я всегда верю в свою команду. Увидим в двухматчевом противостоянии с "Брюгге". Это не за горами, – рассказал Суркис.
18-го февраля "Динамо" примет "Брюгге", начало встречи - 19:55.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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