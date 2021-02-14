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Игорь Суркис о матче с Брюгге: Я всегда верю в свою команду.

Премьер-лига
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Владелец столичного клуба поделился ожиданиями от матча с бельгийцами

Игорь Суркис о матче с Брюгге: Я всегда верю в свою команду.

Олександр Приходько

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями накануне поединка против "Брюгге" в рамках 1/16 Лиги Европы.

– Насколько верите, что "Динамо" сейчас можете пройти "Брюгге"?

– Я всегда верю в свою команду. Увидим в двухматчевом противостоянии с "Брюгге". Это не за горами, – рассказал Суркис.

18-го февраля "Динамо" примет "Брюгге", начало встречи - 19:55.

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В статье: Игорь Суркис Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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