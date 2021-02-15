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Легионер Ворсклы заявил, что хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины
Он любит Украину
Ганский защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", рассказал, что хочет играть в сборной Украины, а также о любви к нашей стране.
"Да, хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу. Если есть такая возможность, я, конечно, согласен. Просто хочу, мне нравится в вашей стране. Украина – мой второй дом. Гана – дом, где я вырос. Но… Я люблю Украину, "Слава Україні". И еще одно: "Я файний хлопчик".
Здесь, у меня есть друзья. Вот Гио – чемпиона мира U-20. Топ. Если меня позовут через три года (когда будет возможность получить украинское гражданство) - я соглашусь. Конечно, хочу помочь команде Шевченко и нет пути назад", - заявил Якубу.
Напомним, что в составе полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу с 2018 года. В текущем сезоне во всех турнирах УПЛ 20-ти летний футболист сыграл в 14-ти матчах, результативными действиями не отличился.
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