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Легионер Ворсклы заявил, что хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины

Премьер-лига
(3 голосов)

Он любит Украину

Легионер Ворсклы заявил, что хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины

Новина українською

Ганский защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", рассказал, что хочет играть в сборной Украины, а также о любви к нашей стране.

"Да, хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу. Если есть такая возможность, я, конечно, согласен. Просто хочу, мне нравится в вашей стране. Украина – мой второй дом. Гана – дом, где я вырос. Но… Я люблю Украину, "Слава Україні". И еще одно: "Я файний хлопчик".

Здесь, у меня есть друзья. Вот Гио – чемпиона мира U-20. Топ. Если меня позовут через три года (когда будет возможность получить украинское гражданство) - я соглашусь. Конечно, хочу помочь команде Шевченко и нет пути назад", - заявил Якубу.

Напомним, что в составе полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу с 2018 года. В текущем сезоне во всех турнирах УПЛ 20-ти летний футболист сыграл в 14-ти матчах, результативными действиями не отличился.

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В статье: Ворскла (Полтава) Наджиб Якубу
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (10)
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Acsakal (Kharkov)
15.02.2021 в 13:18
"У поточному сезоні в усіх турнірах УПЛ 20-ти річний футболіст зіграв у 14-ти матчах, результативними діями не відзначився." Для запрошення до збірної однієї любові недостатньо. Треба ще й бути корисним.
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ДВ (Одесса)
15.02.2021 в 13:18
Смышлёный молодой человек.Уж лучше быть гражданином Украины чем Ганы.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.02.2021 в 13:11
Я тільки за сенегальський центрбек Металіста Папа Гуйє мав стати першим чорношкірим (чи темношкірим... аби у расизмі не звинуватили) футболістом нацзбірної УКРАЇНИ - але не судилося (бразилець Едмар де Ласерда став футболістом збірної України, але ж він не африканець, не чорношкірий... а буде б класно, коли у нашій збірній буде чорношкірий КОЗАК який співатиме нацгімн, з рукою на серці - на відміну від ватноголових "кормільцев" ракіцького, ордця, селезньова, вороніна, калініченко, тимощука!!!
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+7
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K-Spirit (Киев)
15.02.2021 в 12:44
Нехай грає, відразу буде видно, що то не є москаль.
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+3
0
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Elektrikc (Львів)
15.02.2021 в 12:35
Героям Слава. Ніхто неможе заборонити Наджибу стати українцем, якщо він цього хоче.
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+7
0
Litb@rski (Кёльн)
15.02.2021 в 12:31
Парень конечно не плохой , но для сборной ещё расти и расти
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
15.02.2021 в 12:30
Головне, що не москаль. Працюй, хлопче!
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+3
0
viajador (с. Печихвости)
15.02.2021 в 12:24
Це сміливий виклик українським нацистам. Але мусить вчити українську мову.
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0
-9
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Drovko (Lviv)
15.02.2021 в 12:28
в Україні ніколи не було нацистів. Ти плутаєш з націоналістами. Це різні речі. І чорношкірий гравець... це швидше до расизму відноситься ніж до націоналізму.
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+4
-1
octavi4 (Warszawa)
15.02.2021 в 12:32
В любом случае нужно спросить экспертов из Десны, что они думают по этому поводу
+1
0


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