Легионер Ворсклы заявил, что хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины

Ганский защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", рассказал, что хочет играть в сборной Украины, а также о любви к нашей стране.

"Да, хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу. Если есть такая возможность, я, конечно, согласен. Просто хочу, мне нравится в вашей стране. Украина – мой второй дом. Гана – дом, где я вырос. Но… Я люблю Украину, "Слава Україні". И еще одно: "Я файний хлопчик".

Здесь, у меня есть друзья. Вот Гио – чемпиона мира U-20. Топ. Если меня позовут через три года (когда будет возможность получить украинское гражданство) - я соглашусь. Конечно, хочу помочь команде Шевченко и нет пути назад", - заявил Якубу.