Премьер-лига
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УПЛ назвала лучшего игрока 14-го тура
Награду получил нападающий "Зари"
Фото - УПЛ
Украинская Премьер-Лига признала форварда "Зари" Александра Гладкого лучшим игроком 14-го тура.
Он оформил дубль в ворота "Десны"(2:1).
На звание лучшего в туре также претендовали форвард "Динамо" Артем Беседин и "Львова" Алваро.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах УПЛ Александр Гладкий сыграл в 12-ти поединках, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (2)
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