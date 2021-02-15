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УПЛ назвала лучшего игрока 14-го тура

Премьер-лига
(2 голосов)

Награду получил нападающий "Зари"

УПЛ назвала лучшего игрока 14-го тура

Фото - УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига признала форварда "Зари" Александра Гладкого лучшим игроком 14-го тура.

Он оформил дубль в ворота "Десны"(2:1).

На звание лучшего в туре также претендовали форвард "Динамо" Артем Беседин и "Львова" Алваро.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах УПЛ Александр Гладкий сыграл в 12-ти поединках, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.02.2021 в 12:41
Бєс може не погодитися, тим більше він ще й третій незарахований забив.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
15.02.2021 в 12:45
Ну, за Гладкого говорит то, что он дубль в ворота основного конкурента положил) Хотя Бес да, тоже заслужил, весь матч старался.
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+1
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