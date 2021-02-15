Перенос матча ничего не дал ни Колосу, ни Шахтёру. О чём говорить после 14 тура УПЛ

Перенос матча ничего не дал ни "Колосу", ни "Шахтёру"

Так и осталось загадкой, зачем один из главных поединков стартового тура года переносили из Ковалёвки в Киев. В области не готово поле? Или ветер настолько сильный, что не позволял сыграть? Почему же тогда в ту же субботу, когда должны были выйти на поле основные команды, в Счастливом катали U-19 "Колоса" и "Шахтёра"? Какая-то непонятная игра функционеров, которая привела к потере очков, возможно, не только чемпиона, но и претендента на еврокубки.

О самом матче ничего особенного сказать нельзя. Для ничьи сыграли несколько факторов. Газон - это ясно. Акклиматизация после Турции - не менее важный нюанс. После тёплых турецких берегов футболистам пришлось нырять в украинские реалии с минусовой температурой. Форма - понятно, что очки нужны всегда, но и форсировать подготовку ради первых туров также не стоит, ибо к апрелю можно просто наесться футболом и проигрывать всем подряд. Ну, а "Шахтёру" ещё и о еврокубках не стоит забывать, каким бы проходным не казался "Маккаби".

Однако даже эта ничья пока особо не влияет на ситуацию в таблице. "Динамо" увеличило свой отрыв от "горняков" ещё на два балла, но сейчас общая разница между командами три очка, отыгрываемая практически в любом туре. Слабо верится, что киевляне по ходу второго круга оступаться не будут. Александр Рыженко

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Беседин вернулся красиво, но пока его рано перехваливать

Главным действующим лицом матча “Динамо” - “Олимпик” стал Артем Беседин. Больше года он не принимал участия в официальных матчах и в субботний день наконец-то смог сполна насладиться игрой номер один. Форвард отметился двумя голами-близнецами, оба раза добив головой мяч после выстрела Цыганкова, навязывал борьбу защитникам, выигрывал верховые дуэли. Одним словом, провел матч в любимой манере и доказал, что готов играть в основе лидера УПЛ.

Сейчас важно одно - не перехвалить. Беседин действительно долго ждал и в субботу у него, как говорится, пошла масть. И хорошо пошла. Но пока это всего один матч. Вспомните как начинал нынешний сезон Владислав Супряга - два гола и две голевые в пяти стартовых играх, море похвалы в его адрес и в адрес Игоря Суркиса, который отказался отпускать украинца летом в Италию, чтобы потом продать подороже. Все знают, как закончилась эта история. Важно, чтобы это понимал и сам Беседин, продолжая упорно работать и улучшать свои игровые качества.

Что касается самого Супряги, то даже хорошая игра Беседина не приговор для него. Во-первых, вряд ли Артем сможет на таком подъеме играть каждую неделю. Во-вторых, Супряга - форвард другого типа, и опытный Луческу понимает важность такого козыря. Румынский наставник сможет варьировать тактику команды в зависимости от соперника, а иногда даже попытаться сыграть в два нападающих. Главное, чтобы Влад вернулся на уровень начала сезона, а то на его место могут позариться другие - юный Ванат не дремлет. Георгий Грошев



Фото - ФК "Динамо"

Доверие молодым - выстрел себе в ногу

В матче против "Львова" (1:2), ключевом в борьбе за выживание, Василий Кобин доверился сразу двум новичкам, причем молодым. Александр Петрусенко и Даниил Карась еще осенью выступали в составе "Горняка-Спорт" в Первой лиге, а уже в феврале дебютировали в УПЛ на промерзшем поле ужгородского "Авангарда". Не удивительно, что оба гола гостей пришли с зоны левого полуфланга обороны "Миная", за который ответственным был именно Карась.

Но если Даниил хотя бы в атаку подключался опасно и несколько раз даже был близок к голу, то его 22-летний коллега Петрусенко банально не мог отыскать себя на поле. После игры Кобин в защиту игрока высказался, что тот не угадал с шипами, но отговорка, если честно, слабая. На таком-то уровне!

Александр не просто не справился с возложенной на него ролью, но и "привез" второй гол, который стал следствием плохого приема паса от Снижко в центре поля и последовавшей за этим обрезки. Тот факт, что опорник "висел" на желтой карточке уже к перерыву, заставил тренера менять его немедленно.

"Ингулец" оставил наименее целостное впечатление по игре, шансов у команды в выездном матче с "Днепром-1" (0:2) натурально не было. Разочаровал и Михаил Плохотнюк, который разрывал на сборах, но в первом официальном поединке явно перегорел. 21-летнему форварду Сергей Лавриненко доверился не зря, петровцы не могли рассчитывать на двух основных игроков. Тем не менее, кроме как ситуативной помощи в прессинге, Плохотнюк больше ничего предложить не смог. Апогеем страданий Михаила, как и всей команды, стали два предупреждения в концовке, которые дали ему возможность посмотреть игру с "Ворсклой" в следующем туре со стороны. Артур Кисляченко

В феврале в футбол играть можно, но нужно ли?

В 14-м туре УПЛ было немало интересных событий - дублем встретил свой камбек Беседин, Гладкий продолжил доказывать, что и в 33 года может бороться за Золотую Бутсу, а Милевский вернулся в УПЛ, чтобы вместе с “Минаем” опуститься (временно или нет) на последнее место. Но на первый план на выходных вышла её величество зима и решение футбольной верхушки провести тур во время сильного мороза. Если не считать небольшого сдвига в игре “Колос” - “Шахтер” (игра прошла не в субботу, а в воскресенье), все матчи тура прошли согласно расписанию и в этом немалая доля заслуг работников, которые отвечали за поля и стадионы. Они действительно постарались на славу, но вопрос в другом - а стоила ли игра свеч?

Давайте разберем на примере центрального матча тура “Заря” - “Десна”. Из-за погодных условий потенциально хорошая игра превратилась в не самое лучшее зрелище, команды вынуждены были играть дальними забросами, отказавшись от попыток доставлять мяч при помощи коротких передач; вратари не рисковали разыгрывать мяч низом, руководствуясь принципом - “Бей вперед - комбинация придет”, что приводило к неточным передачам и частым перехватам. “Заря” забила в похожей манере, когда Аллахяр завладел снарядом после нелучших действий Паста, протащил до штрафной и отдал на Гладкого. А сколько раз игроки оказывались на газоне из-за скользкого поля, даже сосчитать было сложно.

И это мы еще не говорим о качестве телевизионной картинки и выборе мяча на игру. Временами приходилось приглядываться, чтобы понять, какая из команд владеет мячом и куда сейчас будет отдана передача. Одним словом - 14-й тур доказал всем, что в середине февраля в Украине можно играть официальные матчи. Теперь осталось ответить - а нужно ли? Георгий Грошев



Фото - ФК "Заря"

Первые 20 минут "Руха" наталкивают на позитив в отношении будущего команды

Львовяне очень мощно начали поединок против "Ворсклы": шли вперёд, обостряли, создавали моменты - и в итоге своего достигли, хоть и лишь благодаря пенальти. Команда Ивана Федыка абсолютно заслужила победный результат в стартовой трети поединка. Но что было потом? Решили сыграть на удержание или испугались собственной прыти? Это задача для тренерского штаба "жёлто-чёрных" после первого тура. Однако из того, что мы увидели за полчаса активности, "Рух" не должен пасти задних. Но посмотрим, как будет дальше: в первом круге новичок УПЛ также провёл несколько неплохих матчей на общем удручающем фоне.

Ещё один важный фактор - это игра "Ворсклы", которая вышла на эту встречу словно продолжая сборы. Подопечные Юрия Максимова были не в тонусе и однозначно не готовыми к официальной игре ментально. Возможно, четырёх матчей на зимних сборах всё-таки оказалось мало? Коуч полтавчан говорил, что игроки должны были соскучиться за футболом из-за малого числа спаррингов. А на деле получилось, что его парни забыли, как играть. Александр Рыженко

Маркевич никак не может разобраться с провалами "Мариуполя"

Команда Маркевича начала 2021-й год не лучшим образом. Проигрыш “Александрии”, одному из главных конкурентов на еврокубковое место, подпортил положение “приазовцев” в таблице и может сделать их аутсайдером в битве за Лигу Европы. И не сказать, что по игре “Мариуполь” выглядел плачевно - второй тайм команда провела неплохо, но в середине первого случился серьезный провал, во время которого они пропустили один гол и могли пропускать еще. Защитники действовали неуверенно, вратарь не особо выручал.

Подобные игровые катаклизмы с командой не впервой. Осенью они проиграли перволиговому “Вересу” в кубке, не показав ни желания, ни характера, после этого в подобном стиле сыграли с “Динамо” и “Десной”. Зимой Остап Маркевич назвал главную проблему его команды - травмы, которые выбивали из строя основных исполнителей. Игру с “Александрией” из важных персон пропускал лишь Бондаренко, но вряд ли его отсутствие стало причиной провала в середине первого тайма, а остальные были в строю.

Главная цель “приазовцев”, если, опять же, верить главному тренеру, это место в Лиге Европы. Временами команда действительно показывает достойный футбол, но игровые провалы перечеркивают любые старания. Остап Миронович уже приличное время работает с командой и должен был понять причину подобного и исправить. Если же работа над ошибками будет провалена и синусоидные выступления продолжатся, то о месте в еврокубках можно и не думать. Конкуренты такого не прощают. Георгий Грошев