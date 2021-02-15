Максимов: Жора Цитаишвили молодец - взял игру на себя и забил

Главный тренер полтавской " Ворсклы " Юрий Максимов прокомментировал ничью в матче против львовского "Руха" в рамках 14-го тура УПЛ, выделив игру новичка команды Георгия Цитаишвили.

"Жора Цитаишвили молодец, взял игру на себя и забил гол. От нападающего и полузащитника всегда требуется, чтобы он реализовывал свои моменты.

Соперник рассчитывал, что они будут играть в комбинационный футбол, поэтому мы их прессинговали", - сказал Юрий Максимов.