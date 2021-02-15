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Максимов: Жора Цитаишвили молодец - взял игру на себя и забил
Дебют хавбека за Ворсклу удался
uaf.ua
Главный тренер полтавской "
"Жора Цитаишвили молодец, взял игру на себя и забил гол. От нападающего и полузащитника всегда требуется, чтобы он реализовывал свои моменты.
Соперник рассчитывал, что они будут играть в комбинационный футбол, поэтому мы их прессинговали", - сказал Юрий Максимов.
Отметим, что Цитаишвили отметился голом в своем дебютном официальном матче за "Ворсклу". Хавбек выступает за полтавчан на правах аренды, а его контракт принадлежит "Динамо".
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