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Максимов: Жора Цитаишвили молодец - взял игру на себя и забил

Премьер-лига
(1 голосов)

Дебют хавбека за Ворсклу удался

Максимов: Жора Цитаишвили молодец - взял игру на себя и забил

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью в матче против львовского "Руха" в рамках 14-го тура УПЛ, выделив игру новичка команды Георгия Цитаишвили.

"Жора Цитаишвили молодец, взял игру на себя и забил гол. От нападающего и полузащитника всегда требуется, чтобы он реализовывал свои моменты.

Соперник рассчитывал, что они будут играть в комбинационный футбол, поэтому мы их прессинговали", - сказал Юрий Максимов.

Отметим, что Цитаишвили отметился голом в своем дебютном официальном матче за "Ворсклу". Хавбек выступает за полтавчан на правах аренды, а его контракт принадлежит "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Рух (Львов) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ТК Футбол

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