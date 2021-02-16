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Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай может состояться в конце марта
Во время паузы на матчи сборных
pfclviv.com
Исполняющий обязанности главного тренера "
"Думаю, что матч может состояться в конце марта во время паузы, вызванной проведением матчей отборочного цикла чемпионата мира.
Во "Львове" остались только два сборника: Донатас Казлаускас (Литва) и Энес Махмутович (Люксембург), поэтому нет оснований для переноса поединка с участием нашей команды, а в "Минае" вообще нет сборников своих стран. Впрочем, последнее слово все равно за УПЛ", - сказал Шумский.
Напомним, что данный матч не состоялся в запланированное время из-за инфицированных коронавирусом в стане "Львове".
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