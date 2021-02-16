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Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай может состояться в конце марта

Премьер-лига
(1 голосов)

Во время паузы на матчи сборных

Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай может состояться в конце марта

pfclviv.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Львова" Виталий Шумский рассказал, когда может состояться перенесенный матч 1 тура чемпионата УПЛ с "Минаем".

"Думаю, что матч может состояться в конце марта во время паузы, вызванной проведением матчей отборочного цикла чемпионата мира.

Во "Львове" остались только два сборника: Донатас Казлаускас (Литва) и Энес Махмутович (Люксембург), поэтому нет оснований для переноса поединка с участием нашей команды, а в "Минае" вообще нет сборников своих стран. Впрочем, последнее слово все равно за УПЛ", - сказал Шумский.

Напомним, что данный матч не состоялся в запланированное время из-за инфицированных коронавирусом в стане "Львове".

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В статье: ФК Львов ФК Минай Виталий Шумский
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Комментарии (1)
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avangardo (Lviv)
16.02.2021 в 19:15
Ото бардак, можливо вони не хочуть поки грати, чекають останніх турів, а тоді кому більше потрібно буде, той і забере очки
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