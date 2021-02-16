Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай может состояться в конце марта

Исполняющий обязанности главного тренера " Львова " Виталий Шумский рассказал, когда может состояться перенесенный матч 1 тура чемпионата УПЛ с "Минаем".

"Думаю, что матч может состояться в конце марта во время паузы, вызванной проведением матчей отборочного цикла чемпионата мира.

Во "Львове" остались только два сборника: Донатас Казлаускас (Литва) и Энес Махмутович (Люксембург), поэтому нет оснований для переноса поединка с участием нашей команды, а в "Минае" вообще нет сборников своих стран. Впрочем, последнее слово все равно за УПЛ", - сказал Шумский.