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Защитник Мариуполя не сожалеет о переходе из Динамо в Шахтер
В нынешнем клубе его все устраивает
Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко рассказал, что не сожалел о переходе из "Динамо" в "Шахтер".
- Ты в структуре "Динамо", а затем перешел в "Шахтер". Не считаешь это изменой?
- Честно, то не знаю, как сказать. Я был в структуре "Динамо" и они сделали ставку больше на молодежь. Ну мне так сказали, а как оно было на самом деле, я не знаю. У меня завершился контракт и я был на просмотре в другом клубе УПЛ, но там не сложилось. А "Шахтер" еще до того предлагал мне контракт, они были настойчивыми, то я и перешел в этот клуб. Не пожалел, потому что через него я попал в "Мариуполя" и здесь я прогрессирую, является игроком Премьер-лиги и играю футбол.
Напомним, что в 2018 году Сергей Чоботенко подписал трехлетний контракт с "Мариуполем".
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