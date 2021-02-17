  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Мариуполя не сожалеет о переходе из Динамо в Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Мариуполя не сожалеет о переходе из Динамо в Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

В нынешнем клубе его все устраивает

Защитник Мариуполя не сожалеет о переходе из Динамо в Шахтер

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко рассказал, что не сожалел о переходе из "Динамо" в "Шахтер".

- Ты в структуре "Динамо", а затем перешел в "Шахтер". Не считаешь это изменой?

- Честно, то не знаю, как сказать. Я был в структуре "Динамо" и они сделали ставку больше на молодежь. Ну мне так сказали, а как оно было на самом деле, я не знаю. У меня завершился контракт и я был на просмотре в другом клубе УПЛ, но там не сложилось. А "Шахтер" еще до того предлагал мне контракт, они были настойчивыми, то я и перешел в этот клуб. Не пожалел, потому что через него я попал в "Мариуполя" и здесь я прогрессирую, является игроком Премьер-лиги и играю футбол.

Напомним, что в 2018 году Сергей Чоботенко подписал трехлетний контракт с "Мариуполем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Азовец (Мариуполь) Сергей Чоботенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lightning (Одесса)
17.02.2021 в 11:08
Какое чудо писало эту статью, как можно допускать столько ошибок? И куда смотрит редакция?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...