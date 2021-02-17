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Хавбек Руха: Считаю мы должны были обыгрывать Ворсклу

Премьер-лига
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Юрий Климчук считает, что львовяне могли рассчитывать на победу

Хавбек Руха: Считаю мы должны были обыгрывать Ворсклу

vorskla.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Руха" Юрий Климчук в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью своей команды в матче 14-го тура с "Ворсклой" (1:1).

"В первую очередь хочу отметить то, что было хорошо подготовлено футбольное поле. Разочарованы, что не удалось выиграть. У нас было много моментов. Считаю мы должны были выиграть этот матч", - заявил Климчук.

Отметим, что беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия "Руха" в УПЛ длится уже 4 игры: победа и три ничьи.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Юрий Климчук
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Источник:
ТК Футбол

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