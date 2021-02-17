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Хавбек Руха: Считаю мы должны были обыгрывать Ворсклу
Юрий Климчук считает, что львовяне могли рассчитывать на победу
vorskla.com.ua
Полузащитник "
"В первую очередь хочу отметить то, что было хорошо подготовлено футбольное поле. Разочарованы, что не удалось выиграть. У нас было много моментов. Считаю мы должны были выиграть этот матч", - заявил Климчук.
Отметим, что беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия "Руха" в УПЛ длится уже 4 игры: победа и три ничьи.
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Источник:ТК Футбол
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