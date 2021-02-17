Хавбек Руха: Считаю мы должны были обыгрывать Ворсклу

Полузащитник " Руха " Юрий Климчук в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью своей команды в матче 14-го тура с "Ворсклой" (1:1).

"В первую очередь хочу отметить то, что было хорошо подготовлено футбольное поле. Разочарованы, что не удалось выиграть. У нас было много моментов. Считаю мы должны были выиграть этот матч", - заявил Климчук.

Отметим, что беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия "Руха" в УПЛ длится уже 4 игры: победа и три ничьи.