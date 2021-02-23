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Официально. Назарий Русин перешел в Легию
Вслед за Артемом Шабановым
Киевское "Динамо", как и ожидалось, отправило в аренду в варшавскую "Легию" 22-летнего форварда Назария Русина. О переходе объявил официальный сайт клуба.
Аренда рассчитана до конца 2021 календарного года. В своей новой команде украинец будет играть под №31.
Назарий родился в Новояворовске Львовской области, в 2015-м перешел из академии "Львова" в "Динамо". В составе первой команды киевлян дебютировал в ноябре 2017 года, а дебютный гол забил в августе 2018-го (в игре со "Львовом" вышел на замену на 90-й минуте, а на 90 + 2-й забил победный мяч для "Динамо").
Первую часть сезона 2019/2020 провел в составе "Зари", за которую сыграл 17 матчей и забил семь голов (пять в УПЛ и два в Лиге Европы), после чего вернулся в "Динамо". В текущем сезоне за киевлян почти не играл (один выход на замену в игре с "Шахтером"). Сначала Русин переболел коронавирусом, затем у него был перелом ключицы. Всего в составе "Динамо" успел принять участие в 41 матче, в которых забил девять голов.
Transfermarkt оценивает Назария Русина в один миллион евро.
Напомним, что накануне в "Легии" с "Динамо" перешел защитник Артем Шабанов.
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