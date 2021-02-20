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Рух подписал самого дорогого игрока в истории клуба
Игрок сборной Узбекистана - новый нападающий львовян
ФК Рух
Львовский "Рух" объявил о подписании форварда сборной Узбекистана Бобира Абдихоликова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий подписал контракт на три года. Он перешел на правах свободного агента. Бобир выбрал себе 16-й номер.
Последним клубом игрока был узбекский "Насаф", за который он отметился 50-ю голами и тремя ассистами в 131-м матче. За клуб он выступал в Азиатской Лиге Чемпионов.
На его счету три матча за основную сборную Узбекистана. Также в активе игрока 24 мяча в 47 поединках за сборные U-19 и U-23.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-х летнего нападающего в 900 тыс евро. К этому трансферу самым дорогим игроком "Руха" был коллега узбека по амплуа Николай Кухаревич, который дешевле на 400 тыс евро.
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