Узбекский новичок Руха: Выбрал 16-й номер потому, что Шацких играл под ним

Новоиспеченный форвард львовского "Руха" Бобир Абдихоликов поделился эмоциями о переходе в новую команду:

"Очень рад стать игроком "Руха". Хочу помогать клубу качественной игрой и забитыми мячами. С нетерпением жду первую тренировку. У меня положительные эмоции. У меня были предложения из других клубов на лучших условиях, но деньги для меня не главное. Хочу расти, как футболист и проявить себя в Европе в хорошем чемпионате. Для меня "Рух" - это, так сказать, трамплин. В УПЛ играют такие клубы, как "Шахтер" и "Динамо", а это демонстрирует высокий уровень чемпионата.

Ранее под шестнадцатым номером выступал Максим Шацких. Именно поэтому я выбрал себе этот игровой номер. Максим - это легенда узбекского и украинского футбола. Мне импонировала игра этого игрока. Знаю, что он ранее играл за "Рух".

Прежде всего мне нужно пройти период адаптации. А дальше мое дело забивать голы и делать все для того, чтобы клуб побеждал. Я хочу сыграть против "Шахтера", ведь это сильная команда. С нетерпением жду свой дебют. Главный тренер сказал мне, что на тренировке оценит мою функциональную подготовку и после того примет решение, поеду я на игру или нет", - сказал Бобир.