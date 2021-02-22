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Голкипер Руха извинился за свои действия в матче с Шахтером
Он признает, что был не прав
фото - Рух
В матче 15-го тура между "Шахтером" и "Рухом" вратарь львовского клуба Александр Бандура за фол против Виктора Корниенко получил прямую красную карточку.
Покидая поле, кипер высказал претензии бригаде арбитров во главе с Николаем Балакина. Сегодня, когда эмоции улеглись, голкипер связался с медиацентром "желто-черных", чтобы извиниться за свой поступок.
"Откровенно говоря, в конце матча случился неприятный эпизод. Я вчера после этого еще долго не мог заснуть. Не собирался сыграть грубо, а тем более - нанести травмы Виктору Корниенко. Это аболютно игровой эпизод, в котором каждый хотел первым добраться до мяча. Поэтому хочу извиниться перед футболистом.
После извлечения я на эмоциях наговорил много лишнего в сторону бригады арбитров. Признаю, что был неправ. И хочу за это извиниться перед судьями. В порыве эмоций бросил футболку, хочу попросить прощения у болельщиков и за это. Футбол без ошибок невозможен. Очень жалею о своем поступке.
К сожалению, в следующем матче я не смогу помочь своей команде, поэтому еще раз прошу прощения у партнеров, тренерского штаба, руководства и, конечно, болельщиков "Рух". Наша игра вселяет оптимизм, поэтому верю, что скоро придет и положительный результат", - приводит слова вратаря официальный сайт клуба.
Отметим, что за 20-летнюю карьеру Александра Бандуры это первое удаление игрока. Поэтому, опытный кипер пропустит игру с "Колосом, которая состоится 27 февраля.
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