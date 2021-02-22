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Голкипер Руха извинился за свои действия в матче с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Он признает, что был не прав

Голкипер Руха извинился за свои действия в матче с Шахтером

фото - Рух

Новина українською

В матче 15-го тура между "Шахтером" и "Рухом" вратарь львовского клуба Александр Бандура за фол против Виктора Корниенко получил прямую красную карточку.

Покидая поле, кипер высказал претензии бригаде арбитров во главе с Николаем Балакина. Сегодня, когда эмоции улеглись, голкипер связался с медиацентром "желто-черных", чтобы извиниться за свой поступок.

"Откровенно говоря, в конце матча случился неприятный эпизод. Я вчера после этого еще долго не мог заснуть. Не собирался сыграть грубо, а тем более - нанести травмы Виктору Корниенко. Это аболютно игровой эпизод, в котором каждый хотел первым добраться до мяча. Поэтому хочу извиниться перед футболистом.

После извлечения я на эмоциях наговорил много лишнего в сторону бригады арбитров. Признаю, что был неправ. И хочу за это извиниться перед судьями. В порыве эмоций бросил футболку, хочу попросить прощения у болельщиков и за это. Футбол без ошибок невозможен. Очень жалею о своем поступке.

К сожалению, в следующем матче я не смогу помочь своей команде, поэтому еще раз прошу прощения у партнеров, тренерского штаба, руководства и, конечно, болельщиков "Рух". Наша игра вселяет оптимизм, поэтому верю, что скоро придет и положительный результат", - приводит слова вратаря официальный сайт клуба.

Отметим, что за 20-летнюю карьеру Александра Бандуры это первое удаление игрока. Поэтому, опытный кипер пропустит игру с "Колосом, которая состоится 27 февраля.

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В статье: Александр Бандура Рух (Львов)
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Комментарии (7)
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tolina-ystas (Краматорск)
22.02.2021 в 14:40
Игра была грубая но хорошо,что сознанка после просыпается.Тренируй тормоза и всё будет в порядке.
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alex 66 (Кременчуг)
22.02.2021 в 14:35
Какой бы не была борьба, но мозги включать надо...повторять Бойко не стоит, это смертельно опасно.
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LAZ E183 (Рига)
22.02.2021 в 14:24
Відверто кажучи, найслабший воротар УПЛ. Такої немічі при пробитті пенальті я ще не бачив навіть в Першій лізі. Про купу помилок кожного матчу краще промовчати.
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dazo31
22.02.2021 в 14:24
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 14:20
Пусть очень хорошо извинится!
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Американец 2000
22.02.2021 в 13:57
Идти с ногами на игрока - нечаянно ??? Да так убийцы только играют (((( Запретить ему вообще играть в футбол (((
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vadooo (Слатино)
22.02.2021 в 13:46
Очень грубая игра.
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