Верпаковскис: Суркис мог и премии добавить, и был хорошим другом, но бывало и вставлял жестоко

Экс-форвард " Динамо " Марис Верпаковскис рассказал о взаимоотношениях с президентом клуба Игорем Суркисом.

"Игорь Михайлович как президент был очень жесткий, но президент клуба таким и должен быть, его должны уважать. По тем моментам, когда он нам "пихал" — я с ним соглашусь, он делал это по делу. Когда нужно было — он мог и премии добавить, и был хорошим другом, но бывало и "вставлял" жестоко.

Когда появлялась информация о том, что ребята куда-то выходили и гуляли, нарушали режим — этого он очень не любил. Когда вылетели от "Туна" и не вышли в Лигу чемпионов, тогда нам тоже сильно досталось. Суркис не любил, когда кто-то непрофессионально относился к своей работе, нарушал режим. Я сам не попадал под штрафы, но ребята попадали и фамилии известны. Он часто штрафовал, но потом прощал, когда результаты улучшались", - сказал Верпаковскис.