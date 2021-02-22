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Верпаковскис: Суркис мог и премии добавить, и был хорошим другом, но бывало и вставлял жестоко
Экс-форвард Динамо рассказал о принципах управления президента Динамо
Экс-форвард "
"Игорь Михайлович как президент был очень жесткий, но президент клуба таким и должен быть, его должны уважать. По тем моментам, когда он нам "пихал" — я с ним соглашусь, он делал это по делу. Когда нужно было — он мог и премии добавить, и был хорошим другом, но бывало и "вставлял" жестоко.
Когда появлялась информация о том, что ребята куда-то выходили и гуляли, нарушали режим — этого он очень не любил. Когда вылетели от "Туна" и не вышли в Лигу чемпионов, тогда нам тоже сильно досталось. Суркис не любил, когда кто-то непрофессионально относился к своей работе, нарушал режим. Я сам не попадал под штрафы, но ребята попадали и фамилии известны. Он часто штрафовал, но потом прощал, когда результаты улучшались", - сказал Верпаковскис.
Напомним, что латвийский форвард выступал за киевлян с 2003 по 2011 год, а в сезоне 2004/05 стал чемпионом Украины.
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