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Будковский: Расстроен, что в матче с Динамо Десна потеряла два очка
Киевляне отыгрались в компенсированное время
desna.football
Нападающий "Десны" Филипп Будковский в интервью ТК "Футбол" прокомментировали исход матча 15-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).
"Разочарованы, что не выиграли. Игра была равная, мы забили гол и особо у "Динамо" не было моментов.
Они больше контролировали мяч, а мы выбегали в контратаки. Расстроен, что потеряли еще 2 очка", - заявил Будковский.
Напомним, что после 15-ти туров "Десна" с 24 очками занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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