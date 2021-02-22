Будковский: Расстроен, что в матче с Динамо Десна потеряла два очка

Нападающий "Десны" Филипп Будковский в интервью ТК "Футбол" прокомментировали исход матча 15-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Разочарованы, что не выиграли. Игра была равная, мы забили гол и особо у "Динамо" не было моментов.

Они больше контролировали мяч, а мы выбегали в контратаки. Расстроен, что потеряли еще 2 очка", - заявил Будковский.

Напомним, что после 15-ти туров "Десна" с 24 очками занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.