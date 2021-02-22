  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будковский: Расстроен, что в матче с Динамо Десна потеряла два очка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будковский: Расстроен, что в матче с Динамо Десна потеряла два очка

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне отыгрались в компенсированное время

Будковский: Расстроен, что в матче с Динамо Десна потеряла два очка

desna.football

Новина українською

Нападающий "Десны" Филипп Будковский в интервью ТК "Футбол" прокомментировали исход матча 15-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Разочарованы, что не выиграли. Игра была равная, мы забили гол и особо у "Динамо" не было моментов.

Они больше контролировали мяч, а мы выбегали в контратаки. Расстроен, что потеряли еще 2 очка", - заявил Будковский.

Напомним, что после 15-ти туров "Десна" с 24 очками занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...