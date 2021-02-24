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"Почему нет?" Александр Хацкевич – о желании вновь возглавить киевское Динамо
Экс-тренер "бело-синих" оценил вероятность возвращения в киевский клуб
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о возможном возвращении в киевский клуб.
"Работа в Динамо? Период был непростой, но со временем все успокоилось. В любом месте работы, если ты работаешь в той области, в которой необходимо давать результат, ответственность и давление присутствуют. Но это дело, которое ты выбрал, и о выборе ты не жалеешь.
Если бы пригласил Суркис, пошел ли бы в Динамо еще раз? Думаю, разговор можно было бы выстраивать несколько иначе, особенно в отношении требований, но почему бы и нет?", – отметил Хацкевич.
Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы и был уволен после того, как киевляне не сумели продолжить борьбу в Лиге чемпионов и вылетели в квалификации по итогам матча с "Брюгге".
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