"Почему нет?" Александр Хацкевич – о желании вновь возглавить киевское Динамо

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о возможном возвращении в киевский клуб.

"Работа в Динамо? Период был непростой, но со временем все успокоилось. В любом месте работы, если ты работаешь в той области, в которой необходимо давать результат, ответственность и давление присутствуют. Но это дело, которое ты выбрал, и о выборе ты не жалеешь.

Если бы пригласил Суркис, пошел ли бы в Динамо еще раз? Думаю, разговор можно было бы выстраивать несколько иначе, особенно в отношении требований, но почему бы и нет?", – отметил Хацкевич.