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СМИ: УАФ начала давить на ФК Львов, требуя сделать смягчающее заявление по языковому скандалу

Премьер-лига
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УАФ хочет замять громкий скандал?

СМИ: УАФ начала давить на ФК Львов, требуя сделать смягчающее заявление по языковому скандалу

Новина українською

УАФ оказывает давление на ФК "Львов" из-за языкового скандала, который вспыхнул между главным тренером львовской команды Виталем Шумским и арбитрами матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" (0:2), сообщает "Спортивка".

Издание утверждает, что от "Львова" требуют сделать заявление, которое бы смягчило сложившуюся ситуацию.

"В связи с событиями относительно так называемого языкового скандала вокруг тренера Шумского "Львов" начали жестко прессовать из Киева. Скажем так, из кругов, очень приближенных к УАФ.

Требуют соответствующее заявление для смягчения ситуации, которая вышла за рамки футбольной", – пишет Твиттер "Спортивки".

Напомним, что по ходу матча арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру "Львова" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.

Уже после матча уполномоченный по защите госязыка обратился к Павелко с просьбой дать объяснения по инциденту, а судья Кривоносов якобы планирует подать в суд за клевету.

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В статье: ФК Львов Николай Кривоносов Виталий Шумский УАФ
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