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Официально. Калитвинцев назначен главным тренером Олимпика

Премьер-лига
(1 голосов)

Последним его клубом было московское "Динамо"

Официально. Калитвинцев назначен главным тренером Олимпика

olimpik.com

Новина українською

Юрий Калитвинцев назначен новым главным тренером "Олимпика". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

52-летний специалист ранее тренировал "Закарпатье", "Динамо-2", юношескую сборную Украины, российские "Волгу" и "Динамо" (Москва). В 2010-11 годах Калитвинцев был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины после ухода Мирона Маркевича.

В тренерский штаб Юрия Николаевича в "Олимпик" войдут пятеро специалистов:

  • Ассистент тренера – Дмитрий Гришко.
  • Ассистент тренера – Яя Туре.
  • Тренер по физподготовке – Антон Дяченко.
  • Тренер вратарей – Владимир Тименко.
  • Аналитик-скаут – Кирилл Мазур.

Напомним, после 14-ти туров "дончане" расположились на 8-й строчке турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк)
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Источник:
Олимпик

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Комментарии (2)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
25.02.2021 в 14:59
Олімпік в першу лігу зібрався?
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+1
0
simply_the_best (Львов)
25.02.2021 в 15:25
Нічому людей життя не вчить. Ну не дають результати динамівські серця.
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