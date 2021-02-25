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Официально. Калитвинцев назначен главным тренером Олимпика
Последним его клубом было московское "Динамо"
olimpik.com
Юрий Калитвинцев назначен новым главным тренером "Олимпика". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
52-летний специалист ранее тренировал "Закарпатье", "Динамо-2", юношескую сборную Украины, российские "Волгу" и "Динамо" (Москва). В 2010-11 годах Калитвинцев был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины после ухода Мирона Маркевича.
В тренерский штаб Юрия Николаевича в "Олимпик" войдут пятеро специалистов:
- Ассистент тренера – Дмитрий Гришко.
- Ассистент тренера – Яя Туре.
- Тренер по физподготовке – Антон Дяченко.
- Тренер вратарей – Владимир Тименко.
- Аналитик-скаут – Кирилл Мазур.
Напомним, после 14-ти туров "дончане" расположились на 8-й строчке турнирной таблице УПЛ.
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