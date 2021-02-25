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Факундо Феррейра: В 2014 в Шахтере нам ничего не рассказывали. Всегда говорили, что все в порядке
Экс-форвард горняков вспомнил начало войны на Донбассе
Экс-форвард "
- Каково было жить в стране, где идет война?
– До войны я жил в Донецке, затем переехал в Киев. Я ничего не знал. Я понимал, что что-то происходит, но не понимал языка, не знал, о чем говорилось в новостях. В клубе нам тоже ничего не рассказывали. Но потом ты выходил в город и видел ситуацию, которая больше не казалась мне нормальной.
Тренировались на окраине города, там всегда была украинская полиция, а потом вдруг вместо нее появились люди с закрытыми лицами и автоматами. Когда я проходил мимо, они спросили у меня документы. Я сказал, чтобы меня пропустили: "Шахтер", "Шахтер". Так было до конца чемпионата, а когда мы уехали – все взорвалось.
- Случались ли у вас пугающие ситуации?
– Помню, чтобы было много митингов. Все правительственные здания были захвачены, забаррикадированы, везде провода, резиновые ленты. Это было похоже на Call of Duty. Я шел по улице один, это выглядело так, как будто игра в Call of Duty. В какой-то момент я испугался, но мне всегда говорили, что все в порядке.
– Вы с бразильцами даже отказались вернуться в Украину.
– Да, мы проводили предсезонку во Франции или Швейцарии, и после товарищеского матча нам нужно было вернуться в Украину, чтобы играть. Как раз в тот день в Донецке сбили пассажирский самолет, в котором погибли все.
Тогда мы испугались и решили не ехать в Киев. Я был во Франкфурте две недели, пока не был организован мой переход в "Ньюкасл".
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