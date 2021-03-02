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Президент Олимпика: Клуб берет на себя все расходы по лечению Цымбалюка
Травма будет длиться три месяца
ТК Футбол
Президент "Олимика" Владислав Гельзин рассказал, что клуб будет оплачивать лечение травмированного Евгения Цымбалюка.
"У Цымбалюка перелом лодыжки с разрывом связки. Травма будет длиться три месяца, а займет еще период реабилитации. Сейчас он находится в клинике. Если получится, то сегодня ему сделают операцию. Мы поддержали его и сказали, что клуб берет на себя все расходы. Сделаем все, чтобы он как можно скорее вернулся к нам в состав. Мы на него рассчитываем, он очень порядочный и добросовестный парень", - сказал Гельзин.
Напомним, что в матче 16-го тура УПЛ против "Миная" полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил тяжелую травму. Хавбека увезли со стадиона прямо в больницу.
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