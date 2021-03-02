Президент Олимпика: Клуб берет на себя все расходы по лечению Цымбалюка

Президент "Олимика" Владислав Гельзин рассказал, что клуб будет оплачивать лечение травмированного Евгения Цымбалюка.

"У Цымбалюка перелом лодыжки с разрывом связки. Травма будет длиться три месяца, а займет еще период реабилитации. Сейчас он находится в клинике. Если получится, то сегодня ему сделают операцию. Мы поддержали его и сказали, что клуб берет на себя все расходы. Сделаем все, чтобы он как можно скорее вернулся к нам в состав. Мы на него рассчитываем, он очень порядочный и добросовестный парень", - сказал Гельзин.