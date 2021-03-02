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Президент Олимпика: Клуб берет на себя все расходы по лечению Цымбалюка

Премьер-лига
(1 голосов)

Травма будет длиться три месяца

Президент Олимпика: Клуб берет на себя все расходы по лечению Цымбалюка

ТК Футбол

Новина українською

Президент "Олимика" Владислав Гельзин рассказал, что клуб будет оплачивать лечение травмированного Евгения Цымбалюка.

"У Цымбалюка перелом лодыжки с разрывом связки. Травма будет длиться три месяца, а займет еще период реабилитации. Сейчас он находится в клинике. Если получится, то сегодня ему сделают операцию. Мы поддержали его и сказали, что клуб берет на себя все расходы. Сделаем все, чтобы он как можно скорее вернулся к нам в состав. Мы на него рассчитываем, он очень порядочный и добросовестный парень", - сказал Гельзин.

Напомним, что в матче 16-го тура УПЛ против "Миная" полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил тяжелую травму. Хавбека увезли со стадиона прямо в больницу.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Евгений Цымбалюк
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
02.03.2021 в 15:48
Аттракцион неслыханной щедрости!!!
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