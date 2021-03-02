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Алибеков досрочно вернулся в Динамо из Уфы
Киевляне дозаявили хавбека на весеннюю часть сезона УПЛ
Полузащитник "
В Россию Алибеков отправился в сентябре, причем сообщалось, что его аренда рассчитана до конца сезона.
О причинах досрочного возвращения хавбека пока что ничего неизвестно. Официальной информации от клубов пока что нет, хотя профиль игрока уже появился в заявке киевлян на весеннюю часть УПЛ.
Напомним, что за полгода 22-летний Алибеков провел за российскую команду 3 матча.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (8)
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