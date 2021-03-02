Алибеков досрочно вернулся в Динамо из Уфы

Полузащитник " Динамо " Ахмед Алибеков вернулся в киевский клуб из аренды в российской "Уфе".

В Россию Алибеков отправился в сентябре, причем сообщалось, что его аренда рассчитана до конца сезона.

О причинах досрочного возвращения хавбека пока что ничего неизвестно. Официальной информации от клубов пока что нет, хотя профиль игрока уже появился в заявке киевлян на весеннюю часть УПЛ.

Напомним, что за полгода 22-летний Алибеков провел за российскую команду 3 матча.