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Алибеков досрочно вернулся в Динамо из Уфы

Премьер-лига
(4 голосов)

Киевляне дозаявили хавбека на весеннюю часть сезона УПЛ

Алибеков досрочно вернулся в Динамо из Уфы

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Ахмед Алибеков вернулся в киевский клуб из аренды в российской "Уфе".

В Россию Алибеков отправился в сентябре, причем сообщалось, что его аренда рассчитана до конца сезона.

О причинах досрочного возвращения хавбека пока что ничего неизвестно. Официальной информации от клубов пока что нет, хотя профиль игрока уже появился в заявке киевлян на весеннюю часть УПЛ.

Напомним, что за полгода 22-летний Алибеков провел за российскую команду 3 матча.

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В статье: Динамо (Киев) "Уфа" Ахмед Алибеков
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Комментарии (8)
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Микко82 (Херсон)
03.03.2021 в 10:29
"- Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу". Аж тепер він зрозумів, що Уфа це не Дагестан...
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+3
0
Po4eson (Одесса)
03.03.2021 в 08:50
Удивительно. Динамо Киев в Уфу футболиста в аренду сдало.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 10:40
а что же здесь удивительного?
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
03.03.2021 в 06:40
Он же в Словане был? Когда в Уфу уехать успел?
Ответить
0
-1
Tenma7 (Чернигов)
02.03.2021 в 23:54
А шо там ультрас? Молчат в тряпочку?
Ответить
+6
-6
ShtanGa (Славське)
02.03.2021 в 23:52
От тобі і дк
Ответить
+5
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
02.03.2021 в 23:48
Кормилец приехал!
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+5
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
02.03.2021 в 23:33
А со такое?))) Башкиры не радостно приняли дагестанца?)
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+5
-3


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