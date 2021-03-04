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Бразилец Львова Велозу перешел в Ригу
На постоянной основе
ФК Рига
Бразильский полузащитник
Латвийский клуб сообщает о подписании полноценного контракта, однако дополнительной информации не дает.
По информации портала Tranfsermarkt, сумма трансфера составила 150 тысяч евро.
Напомним, что бразилец перешел в "Львов" в 2019 году и сыграл за команду 13 матчей, в которых забил 1 гол.
Первую часть нынешнего сезона Велозу провел в аренде в белорусском "Торпедо-БелАЗ".
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Источник:ФК Рига
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