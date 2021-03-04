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Бразилец Львова Велозу перешел в Ригу

Премьер-лига
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Бразилец Львова Велозу перешел в Ригу

ФК Рига

Новина українською

Бразильский полузащитник ФК "Львов" Липе Велозу перешел в "Ригу".

Латвийский клуб сообщает о подписании полноценного контракта, однако дополнительной информации не дает.

По информации портала Tranfsermarkt, сумма трансфера составила 150 тысяч евро.

Напомним, что бразилец перешел в "Львов" в 2019 году и сыграл за команду 13 матчей, в которых забил 1 гол.

Первую часть нынешнего сезона Велозу провел в аренде в белорусском "Торпедо-БелАЗ".

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В статье: ФК Львов ФК Рига Липе Велозу
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Источник:
ФК Рига

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