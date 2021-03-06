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Мирослав Ступар оправдывает решение Дениса Шурмана назначить пенальти в матче Мариуполь - Ворскла

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь - Ворскла 0:1. Судейский анализ матча от Мирослава Ступара

Мирослав Ступар оправдывает решение Дениса Шурмана назначить пенальти в матче Мариуполь - Ворскла

Скриншот - ТК Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это один из тех случаев, когда мнения судейских экспертов по одному и тому же эпизоду различаются. Сергей Шебек считает пенальти в матче "Мариуполь" - "Ворскла" надуманным, а вот Мирослав Ступар утверждает, что игнорировать контакт руки Быкова с плечом Кулача арбитр права не имел. Ретранслируем сначала мнение Мирослава Ивановича.

- Быков пытался ликвидировать выход Кулача на ворота, но не боролся за мяч. Не собирался сыграть ногами в мяч или остановить соперника разрешенной борьбой плечом в плечо. Он поставил руку на плечо оппоненту. Толчок был минимальный, но на такой скорости в безопорной фазе этого достаточно для падения, - говорит Мирослав Иванович.

- По удалению также поддерживаю Шурмана, ведь в Правилах четко сказано, что фол в штрафной наказывается красной карточкой, если игрок срывает голевую атаку, не имея намерения сыграть в мяч. А здесь намерены игры в мяч со стороны Быкова не было – был толчок рукой соперника в плечо. То, что параллельным курсом бежал другой защитник "Мариуполя", ситуации не меняет, ведь он не страховал Быкова, а побежал в ворота.

Добавил бы еще, что в Правилах нет такого понятия как "минимальный или значимый контакт". Судить надо по факту – было неразрешенное прикосновение к сопернику, или же не было его. В этой ситуации оно было, поэтому это одиннадцатиметровый, - отметил эксперт.

Не согласен Ступар с решением Шурмана назначить фол в атаке по итогам ситуации на 70-й минуте, когда Яворский в штрафной ударил Кулакова по ноге. Арбитр не видел этого эпизода, что, впрочем, не снимает с него вины за результативную ошибку. Также эксперт в который раз напомнил о необходимости использовать систему ВАР на всех матчах тура. В этом эпизоде ​​видеоповтор помог бы Шурману.

Красная карточка Танковскому (две желтых) закономерная, хотя первая желтая была спровоцирована самим арбитром. Ведь игрок апеллировал к Шурману, когда тот назначил штрафной в пользу "Ворсклы" по итогам борьбы плечом в плечо. Плохо, когда футболисты лучше разбираются в таких эпизодах, чем судьи, и получают предупреждения за бурные эмоции.

Отметим, что матч "Мариуполь" - "Ворскла" завершись со счетом 0:1, единственный гол был забит Владиславом Кулачом с пенальти.

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В статье: Мирослав Ступар
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Комментарии (4)
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dazo38
06.03.2021 в 18:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Григорий Листопадов
06.03.2021 в 17:56
Ступар забыл каким он был судьей.Ох и не хвалили его,если кто помнит.
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Счётчик шансов (Полтава)
06.03.2021 в 17:53
В данном случае я Заваров. (За VAR off)
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Serega1111 (Киев)
06.03.2021 в 18:06
Во всех случаях ты как был чмо казламордое, так им и останешься...
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