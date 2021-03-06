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Мирослав Ступар оправдывает решение Дениса Шурмана назначить пенальти в матче Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла 0:1. Судейский анализ матча от Мирослава Ступара
Скриншот - ТК Футбол
Это один из тех случаев, когда мнения судейских экспертов по одному и тому же эпизоду различаются. Сергей Шебек считает пенальти в матче "Мариуполь" - "Ворскла" надуманным, а вот Мирослав Ступар утверждает, что игнорировать контакт руки Быкова с плечом Кулача арбитр права не имел. Ретранслируем сначала мнение Мирослава Ивановича.
- Быков пытался ликвидировать выход Кулача на ворота, но не боролся за мяч. Не собирался сыграть ногами в мяч или остановить соперника разрешенной борьбой плечом в плечо. Он поставил руку на плечо оппоненту. Толчок был минимальный, но на такой скорости в безопорной фазе этого достаточно для падения, - говорит Мирослав Иванович.
- По удалению также поддерживаю Шурмана, ведь в Правилах четко сказано, что фол в штрафной наказывается красной карточкой, если игрок срывает голевую атаку, не имея намерения сыграть в мяч. А здесь намерены игры в мяч со стороны Быкова не было – был толчок рукой соперника в плечо. То, что параллельным курсом бежал другой защитник "Мариуполя", ситуации не меняет, ведь он не страховал Быкова, а побежал в ворота.
Добавил бы еще, что в Правилах нет такого понятия как "минимальный или значимый контакт". Судить надо по факту – было неразрешенное прикосновение к сопернику, или же не было его. В этой ситуации оно было, поэтому это одиннадцатиметровый, - отметил эксперт.
Не согласен Ступар с решением Шурмана назначить фол в атаке по итогам ситуации на 70-й минуте, когда Яворский в штрафной ударил Кулакова по ноге. Арбитр не видел этого эпизода, что, впрочем, не снимает с него вины за результативную ошибку. Также эксперт в который раз напомнил о необходимости использовать систему ВАР на всех матчах тура. В этом эпизоде видеоповтор помог бы Шурману.
Красная карточка Танковскому (две желтых) закономерная, хотя первая желтая была спровоцирована самим арбитром. Ведь игрок апеллировал к Шурману, когда тот назначил штрафной в пользу "Ворсклы" по итогам борьбы плечом в плечо. Плохо, когда футболисты лучше разбираются в таких эпизодах, чем судьи, и получают предупреждения за бурные эмоции.
Отметим, что матч "Мариуполь" - "Ворскла" завершись со счетом 0:1, единственный гол был забит Владиславом Кулачом с пенальти.
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