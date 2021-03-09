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Полузащитник Руха: В матче с Десной нас подвела реализация
19-летний футболист подвел итоги 17-го тура УПЛ
fcrukh.com
Полузащитник "Руха" Алексей Сыч прокомментировал поражение от "Десны" (0:4) в матче 17-го тура УПЛ.
"Дебютировать за "Рух" в УПЛ - это приятные эмоции. Жаль, что сегодня уступили, но, как говорится, дальше — больше. Это уже не первая моя игра в элитном футбольном дивизионе Украины, поэтому не было большого волнения. Когда выходишь на замену, есть определенное воодушевление, чтобы идти вперед забивать. Мы уступали, поэтому нужно было отыгрываться. К сожалению, нам не удалось это сделать. Нас немного подвела реализация. Во втором тайме мы взяли мяч под свой контроль и играли достаточно неплохо. По уровню игры "Рух" и "Десну" считаю одинаковыми командами. Просто нашему сопернику сегодня больше повезло", - сказал Сыч.
Напомним, что 19-ти летний Сыч вернулся в основную команду в январе 2021-го года.
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