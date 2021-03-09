Наставник Десны стал лучшим тренером по итогам 17-го тура Премьер-лиги

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь признан лучшим тренером минувшего тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Его команда не проигрывает в последних трех матчах, набрав 7 очков из 9-ти возможных. Это позволяет подопечным Рябоконя продолжать преследование тройки лидеров, не отставая от конкурентов.

Наставник "Десны" получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что сейчас черниговский клуб находится на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 очков. Следующий матч, 14 марта "северяне" сыграют на выезде с донецким "Шахтером".

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