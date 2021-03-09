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Гладкий считает, что победа над Львовом была не такой легкой, как могло показаться

Премьер-лига
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В матче форвард "Зари" оформил дубль и отдал 1 голевую передачу

Гладкий считает, что победа над Львовом была не такой легкой, как могло показаться

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

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Нападающий "Зари" Александр Гладкий прокомментировал победу над "Львовом" (4:0) в 17-м туре УПЛ.

- 4:0 уже в первом тайме. Не слишком ли легкая победа?

-Я бы не сказал, что легкая победа. Со стороны могло показаться, что немножко легко. "Львов" - вязкая, тяжелая команда. Но когда сразу реализовали наши моменты, стало легче.

- У вас результативный хет-трик получился (два гола и ассист). Когда делали в последний раз голевой хет-трик?

-В профессиональной карьере не делал. Такого не было еще, но все впереди. Надеюсь, получится забить три в одном матче.

- Недавно экс-игрок "Харькова" Рибейро сказал, что вы один из лучших нападающих, с кем он играл. Как отреагировали?

-Да, я слышал, очень приятно. Мы вместе играли, когда я начинал, в "Металлисте", "Харькове". О нем могу сказать только хорошее, очень сильный нападающий. В то время он мне очень много помогал, много передач сделал, с которых я забивал.

- В первом круге вы обыграли "Львов" 5:0, вы забили дважды. Если бы в УПЛ были только "Львовы", сколько бы забили?

-Давайте не акцентировать на "Львове". У нас и до этого матча были победы, так что не стоит концентрировать на этом внимание. Со всеми командами тяжело. Сейчас одержали 7-ю победу подряд в УПЛ - это заслуга нашей всей команды, которая работает, как единый механизм, идет к своей цели.

Мы ничего не говорим, а просто идем от матча к матчу. Для нас каждый матч -как финал, - сказал Гладкий.

Напомним, что Александр Гладкий был признан лучшим игроком по итогам 17-го тура.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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