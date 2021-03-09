Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи

Поединок 17-го тура Олимпик – Шахтер (0:1) закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.

После матча президент Олимпика Владислав Гельзин в прямом эфире ТК Футбол обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам ТК Футбол.

В свою очередь КДК УАФ заявил, что к Гельзину будут применены санкции, ну а сам Гельзин в официальном заявлении извинился за свою эмоциональность, хотя и в очередной раз прошелся по судейскому корпусу, в ярких эпитетах заявив, что в украинском футболе процветает судейский беспредел.

Теперь же Олимпик снова пошел в атаку и направил всем клубам УПЛ письмо, которое попало в распоряжение программы ПРОФУТБОЛ Digital.

В данном письме Олимпик выступил с заявлением об организации внеочередных сборов руководителей клубов УПЛ.

Представители донецкого клуба призывают изменить систему арбитража, которой сейчас руководит Лучано Лучи и выразить недоверие главе судейского корпуса.