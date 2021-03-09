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Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи

Премьер-лига
(9 голосов)

Ждем реакцию остальных клубов УПЛ

Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи

Автор неизвестен

Новина українською

Поединок 17-го тура Олимпик – Шахтер (0:1) закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.

После матча президент Олимпика Владислав Гельзин в прямом эфире ТК Футбол обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам ТК Футбол.

В свою очередь КДК УАФ заявил, что к Гельзину будут применены санкции, ну а сам Гельзин в официальном заявлении извинился за свою эмоциональность, хотя и в очередной раз прошелся по судейскому корпусу, в ярких эпитетах заявив, что в украинском футболе процветает судейский беспредел.

Теперь же Олимпик снова пошел в атаку и направил всем клубам УПЛ письмо, которое попало в распоряжение программы ПРОФУТБОЛ Digital.

В данном письме Олимпик выступил с заявлением об организации внеочередных сборов руководителей клубов УПЛ.

Представители донецкого клуба призывают изменить систему арбитража, которой сейчас руководит Лучано Лучи и выразить недоверие главе судейского корпуса.

Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи - изображение 1Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи - изображение 2
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В статье: Олимпик (Донецк) Лучано Лучи
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(9 голосов)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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Liverpool 333 (Кировоград )
09.03.2021 в 17:36
Молодцы, теперь посмотрим кто из клубов ху из ху
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
09.03.2021 в 17:27
Лупайте сю скалу!
Ответить
+1
0
Wertu098 (8-2 -красота)
09.03.2021 в 17:27
Гнать ссаными тряпками!!! Луччи- подстилка чмохтарская,получает ворованное бабло Щербаня,от рыжей падлы-убийцы и грабителя украинского народа!!!
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
09.03.2021 в 17:06
Вот это правильно. Был бы владельцем клуба, был бы только за. Теперь глянем, если соберутся, кому судейство нравится, а кому нет. Ну и что будет дальше.
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+5
0
Igor1010 (Вінниця)
09.03.2021 в 17:04
Це буде класний тест на вшивість
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+5
0
Alex.696 (Немирів)
09.03.2021 в 17:04
"Льод тронулся"?
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+5
0


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