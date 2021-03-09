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Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи
Ждем реакцию остальных клубов УПЛ
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Поединок 17-го тура Олимпик – Шахтер (0:1) закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов
После матча президент
В свою очередь КДК УАФ заявил, что к Гельзину будут применены санкции, ну а сам Гельзин в официальном заявлении извинился за свою эмоциональность, хотя и в очередной раз прошелся по судейскому корпусу, в ярких эпитетах заявив, что в украинском футболе процветает судейский беспредел.
Теперь же Олимпик снова пошел в атаку и направил всем клубам УПЛ письмо, которое попало в распоряжение программы ПРОФУТБОЛ Digital.
В данном письме Олимпик выступил с заявлением об организации внеочередных сборов руководителей клубов УПЛ.
Представители донецкого клуба призывают изменить систему арбитража, которой сейчас руководит Лучано Лучи и выразить недоверие главе судейского корпуса.
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