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Денисов: Арбитры не обсуждали борьбу Трубина со Снурницыным. Все обсуждения касались офсайда

Премьер-лига
(1 голосов)

Сам журналист не может дать однозначную оценку эпизоду

Денисов: Арбитры не обсуждали борьбу Трубина со Снурницыным. Все обсуждения касались офсайда

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал скандальный матч 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" (0:1).

Напомним, что арбитр встречи Юрий Иванов отменил гол в ворота "горняков", после чего президент "Олимпика" Владислав Гельзин обрушился с критикой в адрес судейского корпуса.

"Уже много раз обсуждался отмененный гол Нкенга в ворота "Шахтера". Много было претензий к нам, что мы не заметили Додо на штанге, поэтому никакого офсайда там не было.

Давайте разложим ситуацию на три части: фол на Трубине, фол Трубина на Снурницыне и офсайд, из-за которого был отменен гол. Арбитры не смотрели эпизод Трубина со Снирницыным, вообще это не рассматривали.

Человек, который имел доступ до переговоров арбитров, рассказал мне по большому секрету, что происходило, когда Иванов шел смотреть ВАР. Если коротко говорить, то и бригада ВАР и Иванов вообще не обсуждали ситуацию Трубина со Снурницыным. Все обсуждения касались вопроса вне игры. Вот что решалось. Собственно, по этой причине и был приглашен Иванов к просмотру ВАР, потому что он должен был лично посмотреть на эту ситуацию и сам принимать решение.

Одни говорили, что Трубин нарушил правила на Снурницыне, другие говорили обратное, но, повторюсь, эта ситуация Ивановым и Бойко совершенно не разбиралась. Важно вернуться к Додо, откуда там может быть вне игры? Абсолютно верно, там был Додо, там был Снурницын, но это не был бы офсайд, если Трубин был бы на одной линии со Снурницыным. По мнению арбитров, Снурницын вмешивался в действия Трубина и когда он упал, то именно это арбитры посчитали офсайдом.

Я до сих пор не могу разобраться в этом эпизоде, но если судить по букве закона офсайдному, то это гол. Если считать, кто прав в борьбе за мяч – Трубин или Снурницын, опять же спорно для меня", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Dardolis (Первомайск)
12.03.2021 в 21:45
То есть у Денисова есть возможность знать, что обсуждали арбитры, а в клубов нет?) Утечка информации за деньги или полностью контролируемые судьи?) Иногда лучше молчать...
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2021 в 21:36
Арбитрам запрещено что-то обсуждать. Они исполняли и ВАРили возможное чемпионство Шахтёра.
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0
IhorSt (Львів)
12.03.2021 в 21:27
Саш, та ніхто адекватний і не сумнівався, що арбітри не думали про фол на Снурніцині. Та я бачив десятки моментів, коли порушення на погляд вболівальників були більш явні, і сходило з рук... От 2 жовтих і видалення - ніхто й не говорить, до такого вже звикли (я про той самий матч). Ми вже знаємо, що Шахтар - чемпіон, виграв в Реала, тому на таку дрібниці уваги не звертаємо. Але писати про фол на Трубіні....Навіть для вашої, безумовно, чесної й неупередженої програми перебір. От і почали холопи шуміти:) "И не очко меня сгубило, а к одинадцати туз", Саша.
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0
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Spokoyno (Киев)
12.03.2021 в 21:18
Який фол на Трубіні? Ну і вибіркове суддівство... Для своїх розуміння, для чужих СУВОРИЙ ЗАКОН!
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