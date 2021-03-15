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Официально: Матч Львов - Шахтер состоится в Харькове

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной перенос в УПЛ

Официально: Матч Львов - Шахтер состоится в Харькове

Новина українською

"Львов" определился с местом проведения домашнего матча 19-го тура УПЛ с "Шахтером".

Как сообщает пресс-служба львовян, по договоренности сторон, матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Номинальными хозяевами поля останутся львовяне.

Перенос матча связан с подготовкой" Арены Львов" к матчам национальной сборной.

Напомним, что игра состоится в воскресенье, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 19:16
О, то чому б і домашні кротам не проводити у Харкові
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