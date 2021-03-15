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Официально: Матч Львов - Шахтер состоится в Харькове
Очередной перенос в УПЛ
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Как сообщает пресс-служба львовян, по договоренности сторон, матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Номинальными хозяевами поля останутся львовяне.
Перенос матча связан с подготовкой" Арены Львов" к матчам национальной сборной.
Напомним, что игра состоится в воскресенье, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
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Источник:ФК Львов
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 19:16
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