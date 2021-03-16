Вратарь Десны: Поражение 1:0 или ничья с Шахтером была бы поприятнее

Голкипер "Десны" Евгений Паст прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:4) в 18-м туре УПЛ.

"Выглядели неплохо во втором тайме, но пропустили второй гол и потом игра не заладилась. "Шахтер" хорошо действовал на контратаках. Обидно за результат. Поражение 1:0 или ничья была бы поприятнее", - сказал Паст.