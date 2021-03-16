Премьер-лига
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Вратарь Десны: Поражение 1:0 или ничья с Шахтером была бы поприятнее
Евгений Паст подвел итоги 18-го тура УПЛ
Скриншот: ТК Футбол
Голкипер "Десны" Евгений Паст прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:4) в 18-м туре УПЛ.
"Выглядели неплохо во втором тайме, но пропустили второй гол и потом игра не заладилась. "Шахтер" хорошо действовал на контратаках. Обидно за результат. Поражение 1:0 или ничья была бы поприятнее", - сказал Паст.
Напомним, что сейчас в турнирнй таблице Премьер-лиги черниговская "Десна" находится на 4-й позиции, в активе клуба 30 очков.
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Источник:ТК Футбол
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