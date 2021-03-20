  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук: В последнее время Миколенко сбавил, ему нужно вернуться на прежний уровень
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: В последнее время Миколенко сбавил, ему нужно вернуться на прежний уровень

Премьер-лига
(1 голосов)

Шевчук прокомментировал коллегу по амплуа

Шевчук: В последнее время Миколенко сбавил, ему нужно вернуться на прежний уровень

фото - ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о защитнике "Динамо" Виталии Миколенко.

"Миколенко – игрок очень высокого уровня, перспективный, одаренный, но в последнее время он сбавил. Раньше он был более агрессивным в атаке, более надежен в обороне, но в последнее время этого не замечается.

Ему нужно прибавить, вернуться на тот уровень, на котором он был полгода назад", – сказал Шевчук в эфире ТК "Футбол".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...