Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук: В последнее время Миколенко сбавил, ему нужно вернуться на прежний уровень
Шевчук прокомментировал коллегу по амплуа
фото - ФК Динамо Киев
Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о защитнике "Динамо" Виталии Миколенко.
"Миколенко – игрок очень высокого уровня, перспективный, одаренный, но в последнее время он сбавил. Раньше он был более агрессивным в атаке, более надежен в обороне, но в последнее время этого не замечается.
Ему нужно прибавить, вернуться на тот уровень, на котором он был полгода назад", – сказал Шевчук в эфире ТК "Футбол".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- 19-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
- УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура чемпионата
- Ярмоленко восстановился после травмы и отыграл 75 минут за молодежку Вест Хэма
- Очередная сельская экспансия УПЛ? Чего ждать от исхода сезона в Первой лиге
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...