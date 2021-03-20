Шевчук: В последнее время Миколенко сбавил, ему нужно вернуться на прежний уровень

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о защитнике "Динамо" Виталии Миколенко.

"Миколенко – игрок очень высокого уровня, перспективный, одаренный, но в последнее время он сбавил. Раньше он был более агрессивным в атаке, более надежен в обороне, но в последнее время этого не замечается.

Ему нужно прибавить, вернуться на тот уровень, на котором он был полгода назад", – сказал Шевчук в эфире ТК "Футбол".