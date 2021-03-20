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Лишь концовка хороша. Мариуполь - Минай 0:0. Обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Сухо в матче-открытии тура

Лишь концовка хороша. Мариуполь - Минай 0:0. Обзор матча

Маріуполь/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 19-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Минаем". Приазовцы впервые за восемь месяцев сыграли на своем стадионе, и впервые за более чем год с болельщиками. Однако это им не помогло вырвать победу у закарпатцев. Под концовку команды немного подняли градус игры, даже был очень спорный момент при назначении пенальти, однако все равно сухо от обоих.

"Мариуполь" - "Минай" 0:0

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В статье: УПЛ Мариуполь Минай
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Источник:
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