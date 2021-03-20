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Лишь концовка хороша. Мариуполь - Минай 0:0. Обзор матча
Сухо в матче-открытии тура
Маріуполь/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 19-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Минаем".
"Мариуполь" - "Минай" 0:0
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Источник:Футбол1/2/3
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